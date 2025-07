Calcio femminile: l’Olanda regola in scioltezza il Galles agli Europei

Termina con una vittoria netta dell’Olanda sul Galles il primo match della quarta giornata valida per i Campionati Europei di calcio femminile, rassegna in fase di svolgimento in Svizzera, in questo caso sul campo di Lucerna.

Partita letteralmente domaninata quella delle orange che, nei primi quarantacinque minuti, tengono in mano il pallino del gioco, sbloccando il risultato peró solo allo scadere del duplice fischio, complice una punizione-capolavoro di Vivianne Miedema battuta sul versante sinistro appena fuori dall’area.

Con la rete le neerlandesi prendono fiducia. Alla ripresa non a caso arriva subito il raddoppio con un rasoterra di Pelova su assistenza di Van de Donk.

Il tris viene invece calato al 57′ grazie ancora a Victoria Pelova, la più lesta a raccogliere un pallone che si era in principio imbattuto nella traversa colpita da Groenen. Buona intuizione della giocatrice, la quale passa a Brugts, poi firmataria del 3-0

In virtù di quanto successo l’Olanda é balzata in testa al raggruppamento D, in attesa del biglietto match tra Francia ed Inghilterra previsto questa sera.