Calcio femminile, l’Italia apre gli Europei con una solida vittoria sul Belgio

Buona la prima per la Nazionale italiana di calcio femminile agli Europei 2025 in Svizzera. Allo Stade Tourbillon di Sion, la selezione del Bel Paese ha affrontato il Belgio nell’incontro valido per il Gruppo B. Un girone comprendente anche la Spagna (campione del mondo) e il Portogallo, che si affronteranno questa sera dalle 21.00.

Ebbene, una partita equilibrata soprattutto nella prima frazione ed è stata Arianna Caruso con una splendida rete al 44′ a regalare i tre punti alle nostre portacolori. Un successo pienamente meritato anche per quanto fatto vedere nella secondo tempo delle ragazze nostrane.

PRIMO TEMPO – Soncin vara il 3-5-2: Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Caruso, Giuliano, Severini, Boattin; Cantore, Girelli. Gunnarsdottir risponde con un 3-4-2-1: Lichtfus, Kees, Tysiak, Cayman; Janssens, Vanhaevermaet, Toloba, Deloose; Teulings, Eurlings; Wullaert. Grande caldo a Sion ed entrambe le squadre faticano a essere lucide nella costruzione della manovra. Il Belgio, grazie a Wullaert, si fa vivo dalle parti di Giuliani dopo 2′, ma manca precisione. Tese le azzurre e diversi errori in uscita che impediscono a Girelli e Cantore di entrare in partita. Col passare dei minuti salgono le quotazioni della Nazionale. Severini è la migliore, come tempi di inserimento e di interdizione, ed è proprio lei alla mezzora ad avere una chance, sull’ottimo cross dalla destra di Lenzini, ma il colpo di testa della centrocampista azzurra non è precisa. Ci prova poi Cantore al 36′ a calciare, ma la sua conclusione viene smorzata dalla retroguardia belga. Negli ultimi minuti Belgio pericoloso con Wullaert che vince un rimpallo con Salvai e calcia di destro, con il pallone che finisce di poco fuori. Al 42′ ci prova Janssens, dopo un brutto pallone perso da Girelli, ma la conclusione finisce sopra la traversa. Al 44′ c’è il gol dell’Italia: splendida visione di gioco di Giugliano che vede sull’out destro Di Guglielmo che, anticipando l’intervento di un’avversaria, crea la superiorità numerica e serve Caruso, controllo e destro a girare sotto l’incrocio dei pali della centrocampista del Bayern Monaco. Dopo 2′ di recupero termine la prima frazione.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa tanti cambi sia per la necessità di forze fresche che per il problema ammonizioni in casa Italia. Per questo motivo escono Lenzini, Di Guglielmo, Giuliano e Cantore per Piga, Oliviero, Greggi e Cambiaghi. Azzurre più volte vicine alla seconda segnatura: al 63′ Girelli tenta il gol di tacco alla Roberto Bettega, ma l’estremo difensore belga fa buona guardia; al 78′ percussione centrale di Caruso, assist per Cambiaghi che da posizione super favorevole non trova la porta col mancino. Squadra di Soncin che meriterebbe il raddoppio, ma manca la precisione in fase conclusiva. 9′ di recupero che non cambiano la storia e si chiude sull’1-0.