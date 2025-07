Calcio femminile, l’Inghilterra rimonta da 0-2 e si salva ai rigori contro la Svezia. In semifinale sfiderà l’Italia

L’Inghilterra esce in maniera rocambolesca dalle sabbie mobili al Letzigrund Stadion di Zurigo, rimontando due gol di svantaggio nei tempi regolamentari e sconfiggendo ai tiri di rigore (3-2 a oltranza) la Svezia nei quarti di finale dei Campionati Europei 2025 di calcio femminile. Le campionesse in carica restano dunque in corsa per il bis, con all’orizzonte la sfida all’Italia in semifinale martedì 22 luglio a Ginevra.

Partenza a razzo delle scandinave, che sbloccano il punteggio già al 2° minuto di gioco con il gol di Asllani per poi trovare il raddoppio al 25′ grazie a Blackstenius. Si va all’intervallo sul 2-0 per la Svezia, che sembra ormai sulla buona strada verso la semifinale. Nel secondo tempo non succede più di tanto fino al 79′, poi nel giro di tre minuti l’Inghilterra pareggia i conti sul 2-2 con le reti di Bronze e Agyemang portando la contesa ai supplementari.

Le svedesi spingono sul pedale dell’acceleratore creando qualche potenziale occasione da gol e dimostrandosi più pericolose in fase offensiva rispetto alle avversarie, ma i 30 minuti aggiuntivi terminano con un nulla di fatto. Ai rigori succede di tutto: la tensione regna sovrana e si susseguono gli errori (5 dei primi 7), poi Bjorn spezza l’equilibrio portando la Svezia sul +1 prima dell’ultima serie.

Kelly va a segno e tiene in vita le speranze dell’Inghilterra, anche perché il portiere svedese Falk si presenta sul dischetto sparando alto sopra la traversa. Si procede a oltranza ma sbagliano sia Clinton che Jakobsson (sprecando un altro match point), poi l’inglese Bronze tira finalmente un rigore perfetto che si rivela cruciale alla luce dell’errore conclusivo di Holmberg.