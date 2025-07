Calcio femminile, la Spagna mostra una superiorità schiacciante e vola in semifinale agli Europei

La Spagna ha sconfitto la Svizzera per 2-0 e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2025 di calcio femminile, dove se la dovrà vedere contro la vincente dell’ultimo quarto di finale in programma domani sera tra Francia e Germania. Dall’altra parte del tabellone, invece, si fronteggeranno l’Italia (tornata dopo 28 anni tra le quattro grandi del Vecchio Continente) e la Norvegia. Le Campionesse del Mondo hanno espresso tutta la loro superiorità contro le padrone di casa, incapaci di rendersi pericolose in fase offensiva.

Il fortino delle elvetiche ha retto l’onda d’urto per un’ora di gioco, durante la quale le iberiche hanno sbagliato un rigore al nono minuto (Caldentey ha calciato fuori), hanno colpito due pali (Paredes al 43′ e Guijarro al 61′) e divorato delle chiare occasioni da gol. Al 65′ la svolta: la subentrata Del Castillo, in campo da appena tre minuti, ha trovato la via della rete con un bel destro da centro area su invito della fuoriclasse Bonmati.

A quel punto la Spagna ha insistito e cinque minuti più tardi ha trovato il raddoppio con un bel destro di Pina da fuori area. All’80mo minuto il rigore battuto da Putellas è stato parato, poi nel recupero è arrivata l’espulsione di Maritz e le elvetiche hanno chiuso in inferiorità numerica davanti alle grandi favorite della vigilia in questa rassegna continentale.