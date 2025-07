Calcio femminile, la Norvegia batte 2-1 la Finlandia e va in fuga nel Girone A degli Europei

Alla fine la spunta la Norvegia. La compagine rosso-bianco-blu ha sconfitto per 2-1 la Finlandia nel primo match valido per la quinta giornata dei Campionati Europei 2025 di calcio femminile, balzando così in testa al raggruppamento A. Vittoria quasi all’ultimo respiro per le nordiche, maturata grazie a due reti un po’ fortuite.

Sono proprio le ragazze guidate da Gemma Grainger ad aprire per prime le marcature dopo appena tre minuti di gioco per merito di Graham Hansen, brava a penetrare sul lato corto dell’area superando Tynnilla e cercando l’assist dalla linea di fondo, trovando però la risposta dell’avversaria Nystrom, la quale nel tentativo di spazzare via la sfera la spedisce invece nella propria porta.

La Finlandia non ci sta e, incassato il colpo, cerca di costruire delle azioni offensive, rendendosi però poche volte davvero pericolosa. Ci riuscirà tuttavia al 32’ quando, dopo un palo colpito dalle rivali, Oona Sevenius raccoglie il pallone fatto filtrare splendidamente da Siren, battendo Fiskerstrand con un sinistro di prima intenzione. Lucide qui le finlandesi, leste ad approfittare di un errore in fase di disimpegno di Hansen.

Sarà proprio la numero 10 tuttavia a mettere una toppa alla défaillance difensiva. A soli sei minuti dal termine del tempo regolamentare la danese si libera di due avversarie facendo partire da dentro l’area un colpo a metà tra cross e tiro che colpisce il palo interno e beffa Koivunen.

Finisce dunque 2-1. Occasione ghiotta adesso per Svizzera ed Islanda, motivate a raggiungere a quota 3 punti le biancoblu nel match pianificato alle 21:00 di questa sera. In caso di successo o di pareggio della Svizzera, la Norvegia staccherà automaticamente il biglietto per gli ottavi con un turno di anticipo.