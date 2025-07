Calcio femminile, la Francia batte l’Inghilterra sull’asse Katoto-Baltimore agli Europei

La Francia ha sconfitto l’Inghilterra per 2-1 nel big match odierno agli Europei di calcio femminile. Le transalpine si sono imposte al Letzigrund Stadion di Zurigo davanti a più di 22.000 spettatori al termine di una sfida decisamente avvincente e mai scontata. Le Gallette hanno fatto la differenza con un micidiale uno-due firmato nel giro di tre minuti tra il 36′ e il 39′.

Katoto ha trovato la via del gol su invito di Cascarino e poi Baltimore ha firmato il raddoppio. Alle inglesi era stato annullato un gol al 16′ per fuorigioco dopo l’intervento del VAR. La partita si è riaccesa dopo un’ora di gioco con la girandola dei campi, poi Walsh ha accorciato le distanze all’87mo minuto e il finale è stato decisamente vibrante ma il forcing delle inglesi non ha portato al pareggio.

Francia e Olanda svettano così in testa alla classifica del gruppo D con tre punti all’attivo e hanno compiuto un primo passo verso la qualificazione ai quarti di finale della rassegna continentale in corso di svolgimento in Svizzera. Si ritornerà in campo mercoledì 9 luglio per Inghilterra-Olanda e Francia-Galles, due sfide davvero fondamentali per le dinamiche di un gruppo che sulla carta si preannuncia particolarmente equilibrato e incerto.