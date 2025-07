Calcio femminile: la Francia batte il Galles e consolida il primato nel girone di fuoco degli Europei

La Francia non sbaglia. Le transalpine hanno infatti superato per 4-1 il Galles in occasione dell’ultimo match valido per la seconda giornata dei Campionati Europei di calcio femminile 2025, consolidando il piazzamento in solitaria in cima al raggruppamento D.

Match solido quello condotto dalle giocatrici seguite da Laurent Bonadei, anche se rallentato da un buon atteggiamento da parte delle avversarie, oggettivamente inferiori, in particolare modo nei minuti iniziali. Bastano infatti soltanto otto minuti alle francesi per andare in vantaggio, complice il bel goal di Mateo che, da corner, stoppa la sfera al volo e fa partire un tiro che si infrange sotto la traversa.

Il Galles però non ci sta e, cinque minuti di orologio dopo, ripristina gli equilibri con un’azione in contropiede innescata da Holland, la quale sfruttando un rimpallo serve la super veterana Fishlock, abile a battere a rete. Les Bleues si buttano allora in avanti, andando alla ricerca di un raddoppio che arriva in pieno recupero con un calcio di rigore assegnato al 44’ a causa di un fallo commesso su Mateo da Holland. La marcatrice è Diani con un piatto destro che batte di poco Middelton-Patel, comunque lesta nell’intercettare la sfera con il piede sinistro.

Alla ripresa la Francia scende in campo ancora più cinica ed aggressiva. Non a caso al 54’ Majri firma il 3-1 a seguito di un gravissimo errore dell’estremo difensore gallese, colpevole di aver tentato un goffo dribbling non riuscito su una scatenata Mateo in pressing. La palla finisce tra i piedi della centrocampista che non deve fare altro che mettere la sfera all’angolino sinistro. Nove minuti più tardi parteciperà alla festa anche Geyoro, sempre facendo perno su un’uscita non felice di Middelton-Patel.

Nel cosiddetto “Girone di fuoco” di questa rassegna continentale la Francia si trova attualmente in testa con 9 punti, tre lunghezze in più di Inghilterra e Olanda (a zero invece il Galles). Nell’ultimo turno si decideranno le squadre che passeranno il turno con le sfide tra le francesi e le olandesi e tra le inglesi e le gallesi.