Calcio femminile: la Finlandia batte di misura l’Islanda nel primo match degli Europei. Kosola mattatrice

Iniziano con la vittoria di misura della Finlandia i Campionati Europei 2025 di calcio femminile, rassegna quest’anno in scena in Svizzera. Sul campo dell’Arena di Thun la compagine nordica ha sconfitto l’Islanda per 1-0 in un match molto bloccato, risoltosi soltanto nella seconda frazione.

Le finlandesi hanno cercato di dettare il passo fin dal primo tempo, andando per tre volte vicine alla rete sfruttando la brillantezza di Kosola, la quale ha però sempre trovato una pronta risposta da parte del portiere avversario Rùnarsdottir. La chiave di volta è arrivata tuttavia nella ripresa quando, al 58’, l’Islanda è rimasta in dieci a causa dell’espulsione di Antonsdòttir, colpevole di essersi procurata il secondo giallo.

La Finlandia, pur trovandosi davanti delle rivali pronte ad attaccare malgrado l’inferiorità numerica, sbloccherà il tabellino al settantesimo giro di orologio grazie proprio a Kosola; la centravanti infatti a seguito di svariati tentativi impatta finalmente la sfera nel sette dopo aver ricevuto la palla sul lato corto sinistro dell’area, lasciando partire un destro insaccatosi sul secondo palo.

Cinque minuti dopo, Jònsdottir avrà però la possibilità di pareggiare i conti, partendo sul filo del fuorigioco, ritrovandosi a tu per tu con il portiere ma aprendo troppo il piattone destro. Arrivano quindi i primi tre punti per la Finlandia, adesso in testa al raggruppamento A in attesa della disputa tra le padrone di casa della Svizzera e la Norvegia.