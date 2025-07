Calcio femminile, la classifica del girone dell’Italia agli Europei. La Spagna spaventa per la differenza reti

L’Italia ha esordito con una bella vittoria agli Europei 2025 di calcio femminile, sconfiggendo il Belgio per 1-0 grazie al gol di Caruso. La nostra Nazionale ha intrapreso nel miglior modo possibile il proprio cammino in questa rassegna continentale e ha compiuto un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale, riservata alle prime due classificate dei quattro gironi.

Nell’altro incontro di giornata in Svizzera, la Spagna ha travolto il Portogallo con un perentorio 5-0. Le Campionesse del Mondo hanno inscenato un’autentica prova di forza nei confronti delle lusitane e si sono imposte con una mirabolante goleada. Le Furie Rosse e le azzurre sono dunque al comando al gruppo B con tre punti, ma le iberiche hanno una differenza reti decisamente migliore (+5 contro +1).

Si ritornerà in campo lunedì 7 luglio per due incontri di fondamentale importanza: le ragazze del CT Andrea Soncin affronteranno il Portogallo, mentre le detentrici del titolo iridato se la dovranno vedere con il Belgio. La differenza reti è un parametro importante da tenere in considerazione in caso di arrivo a pari punti, dunque andrà eventualmente osservato con attenzione alla vigilia dello scontro diretto finale tra Italia e Spagna nella potenziale lotta per il primo posto.

CLASSIFICA GRUPPO B EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025

1. Spagna 3 punti (+5 differenza reti, 5 gol segnati)

2. Italia 3 punti (+1 differenza reti, 1 gol segnato)

3. Belgio 0 punti (-1 differenza reti, 0 gol segnati)

4. Portogallo 0 punti (-5 differenza reti, 0 gol segnati)