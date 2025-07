Calcio femminile, Italia in cerca di rivincite contro il Belgio agli Europei 2025: obiettivo vittoria a Sion

Domani si comincia. La Nazionale italiana di calcio femminile si sta preparando alacremente nel quartier generale di Weggis (Svizzera), dove è stata accolta da un pubblico festante. La prima sfida del Gruppo B di questa fase finale degli Europei 2025 è ormai prossima e sul cammino delle azzurre ci sarà il Belgio. Una sfida che potrebbe risultare già decisiva negli equilibri del raggruppamento, ricordando la presenza nel girone del Portogallo, ma soprattutto delle campionesse del mondo in carica della Spagna.

Si può immaginare, infatti, che le iberiche abbiano un vantaggio in termini tecnici sulle altre tre compagini e, dal momento che sono due le formazioni ad approdare ai quarti di finale, il confronto potrebbe essere per la piazza d’onore. Pertanto, battere le belghe per le nostre portacolori potrebbe essere fondamentale.

L’avvicinamento a questa competizione è stato positivo. Sotto la gestione biennale di Soncin, la Nazionale femminile ha accresciuto le proprie consapevolezze, qualificandosi da prima nel proprio gruppo di qualificazione a questa competizione, precedendo Olanda, Norvegia e Finlandia, e confermando la permanenza in Lega A di Nations League, battendo in trasferta la Danimarca e creando non pochi grattacapi alla Svezia.

Il bilancio è di 10 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte con l’attuale CT in panchina. In questi 23 match, sono stati ben 11 i clean sheet, a dimostrazione di un’evidente solidità difensiva: nella meta delle sfide affrontate, l’Italia non ha subìto gol, con una serie di 7 vittorie lasciando a secco le rivali e 4 pareggi per 0-0.

Se guardiamo i precedenti con il Belgio, la squadra tricolore ottenuto nei primi sei incontri 5 vittorie e 1 pareggio, ma le rivali hanno vinto le ultime tre partite ufficiali: nelle qualificazioni ai Mondiali 2019, nell’ultima edizione degli Europei (2022) e nell’Arnold Clark Cup del 2023. Particolarmente dolorosa per la Nazionale nostrana è stata la battuta d’arresto nell’ultima rassegna continentale, con quel gol di Tine De Caigny a chiudere i conti, in una partita in cui le Red Flames dimostrarono grande solidità difensiva.

Belgio che potrebbe puntare sul 4-3-3 con la top-scorer Tessa Wullaert (giocatrice dell’Inter) a fare da perno centrale, assistita dalle guizzanti Hannah Eurlings e Marima Toloba. Le azzurre hanno, quantomeno, il vantaggio di conoscere le caratteristiche di gioco di alcune delle calciatrici più importanti dello scacchiere di Elísabet Gunnarsdóttir, ricordando l’importanza ricoperta in mezzo al campo da Justine Vanhaevermaet, una sorta di metronomo davanti alla difesa.

Da capire quale sarà l’idea di Soncin, se adottare un 4-2-3-1 oppure un 3-5-2. Dalle convocazioni si può comprendere che il tecnico nativo di Vigevano voglia puntare su un attaccante centrale di manovra, ovvero in grado di dialogare con le compagne ed essere utile ad aprire gli spazi. Cristiana Girelli, Martina Piemonte e Michela Cambiaghi hanno queste caratteristiche.

Girelli reduce da una grande stagione da top-scorer in Serie A e con grande esperienza internazionale. Ad approfittare di questo lavoro particolare, quindi, possono essere le attaccanti esterne (Sofia Cantore, Chiara Beccari, Annamaria Serturini e Barbara Bonansea) oppure le mezzali (Arianna Caruso ed Emma Severini), con Manuela Giugliano a creare gioco in cabina di regia.