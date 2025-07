Calcio femminile, Italia chiamata all’impresa contro l’Inghilterra nella semifinale degli Europei

Non accadeva da 28 anni che la Nazionale italiana di calcio femminile raggiungesse le semifinali degli Europei. Un’altra era del Pallone in rosa, quando la concorrenza era ben diversa e in cui bisognava però fare i conti con i muri del pregiudizio. La situazione da questo punto di vista è in miglioramento, ma dei passi in avanti vanno ancora compiuti.

Step ne ha fatti la squadra allenata da Andrea Soncin, chiamata domani (ore 21.00) all’impresa contro l’Inghilterra a Ginevra (Svizzera). Sul rettangolo verde elvetico, la compagine tricolore affronterà la formazione detentrice del titolo. Una formazione di grande qualità tecnica e fisicità, che nell’ultima sfida in amichevole ha rifilato ben cinque reti alle nostre portacolori. Alla prova dei fatti negli scontri diretti dal 2009 al 2024, le inglesi si sono imposte in sei circostanze, mentre le italiane in due, con uno solo pareggio. L’ultimo successo italiano risale alla Cyprus Cup del 2012.

Inghilterra che, seconda alle spalle della Francia nel Gruppo D, ha sconfitto ai calci di rigore la Svezia, recuperando nei tempi regolamentari uno svantaggio di due reti. La retroguardia italiana sarà messa a dura prova dal tridente inglese formato da Lauren James, Alessia Russo e Lauren Hemp. Russo, attaccante dell’Arsenal campione d’Europa, vivrà una sfida molto particolare.

La 26enne, infatti, ha il doppio passaporto: italiano papà Mario, inglese mamma Carol. Nel 2013 la decisione di giocare per l’Inghilterra e in 7 anni è arrivata dall’Under 15 alla Nazionale maggiore, passando per i due terzi posti all’Europeo Under 17 del 2016 e al Mondiale Under 20 del 2018. Dal 2020 a oggi, 54 presenze e 26 gol, praticamente 1 ogni 2 partite, anche se all’Europeo la media è scesa ad 1 ogni 4 (nei 321’ giocati in 4 gare, solo una rete nel 6-1 al Galles) e nelle due gare giocate con l’Italia tra il 2023 e il 2024 è rimasta a secco.

Soncin dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Cristiana Girelli, top scorer in azzurro e in questi Europei a fare da centravanti di raccordo, innescando Sofia Cantore (seconda punta) e gli inserimenti di Arianna Caruso e di Emma Severini (mezzali). Come al solito ci sarà Manuela Giugliano in cabina di regia, mentre a difendere la porta di Laura Giuliani penserà il trio Di Guglielmo, Salvai e Linari, con Oliviero e Bonansea sulle corsie esterne. Non resta che godersi lo spettacolo.