Calcio femminile, Italia ai quarti di finale degli Europei 2025! Sconfitta indolore contro la Spagna a Berna

Si è conclusa con una sconfitta “indolore” il cammino della Nazionale italiana di calcio femminile nella fase a gironi degli Europei 2025 in Svizzera. Allo stadio ‘Wankdorf‘ di Berna, la compagine tricolore ha affrontato le campionesse del mondo della Spagna, nell’ultimo confronto del Gruppo B. Un match che, in contemporanea con l’altra sfida del girone tra Portogallo e Belgio (2-1 per le belghe), ha definito il quadro delle qualificate ai quarti di finale.

Le iberiche e le nostre portacolori hanno tagliato il traguardo. La Roja, nella serata elvetica, si è imposta 3-1, facendo leva sulle proprie grandi qualità tecniche/individuali, ma la formazione di Andrea Soncin non ha affatto sfigurato, mettendo impegno e dedizione nel corso dei 90′ e confermando i miglioramenti dal punto di vista della personalità che hanno costellato l’ultimo biennio. L’Italia, dunque, può festeggiare la qualificazione ai quarti, a 12 anni di distanza dall’ultima volta. Il prossimo incontro sarà con la Norvegia il 16 luglio a Ginevra.

PRIMO TEMPO – Soncin opta per un 3-5-2, con Martina Piemonte nel ruolo di centravanti di costruzione, assistita da Sofia Cantore, nelle vesti di seconda punta. In cabina di regia Manuela Giugliano, assistita da Arianna Caruso e sulle fasce laterali Elisabetta Oliviero e Lisa Boattin. Spagna col classico 4-3-3, con Putellas a inventare calcio, innescando il tridente Del Castillo, Paralluelo e Caldentey. A sorpresa, dopo 10′, è la Nazionale a portarsi in vantaggio: Oliviero si fa trovare pronta all’appuntamento, approfittando di una retroguardia iberica un po’ disattenta. La squadra allenata da Montse Tomé non ci mette molto a rimettere le cose al loro posto e neanche a dirlo Putellas inventa e del Castillo trasforma in rete (1-1) al 14′. Le Furie Rosse impongono un ritmo molto alto e le nostre portacolori devono fare gli straordinari per mantenere lo score in parità. Grande applicazione nell’occupare gli spazi per cercare di intercettare le linee di passaggio delle rivali. La prima frazione termina sull’1-1.

SECONDO TEMPO – Ripresa in cui la Spagna ribalta il risultato definitivamente: al 49′ Patricia Guijarro non dà scampo a Giuliani e il raddoppio è cosa fatta. Girandola di cambi e uno potrebbe far preoccupare Soncin. Il riferimento è all’infortunio di Cecilia Salvai, costretta a lasciare il rettangolo verde al 77′ per un problema muscolare. Al suo posto entra Piga. Il ritmo partitacala decisamente, visto che è interesse da parte di entrambe le squadre è quello di non rischiare altri problemi fisici. Tuttavia, le spagnole realizzano il tris, anche per via di una copertura preventiva mancata dalla difesa italiana: Putellas confezione un altro assist ed Esther Gonzalez Rodriguez da rapace d’area non si fa pregare al 90+1′. Dopo 4′ di recupero fischio finale e azzurre festanti per il passaggio di turno.