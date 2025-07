Calcio femminile, Germania vittoriosa in rimonta contro la Danimarca negli Europei 2025

Serata dedicata al Gruppo C della fase a gironi degli Europei 2025 di calcio femminile. Ad aprire le danze sono state Germania e Danimarca al St. Jakob-Park di Basilea (Svizzera). Le tedesche erano reduci dal successo (2-0) all’esordio contro la Polonia, mentre le danesi erano state sconfitte 1-0 dalla Svezia.

Una partita dall’andamento molto equilibrato in cui a gonfiare la rete per prime sono state le tedesche al 18′, ma il VAR ha annullato la marcatura per la posizione di fuorigioco di Klara Buhl. Al 26′ sono state, dunque, le danesi a trovare la via del gol. L’attaccante della Juventus, Amalie Vangsgaard, si è fatta trovare pronta all’appuntamento.

Nella ripresa la formazione teutonica ha registrato le proprie fila e ribaltato l’inerzia del confronto. Al 56′ è stata la centrocampista del Chelsea, Sjoeke Nusken, a pareggiare i conti su calcio di rigore. Al 66′ ci ha pensato la premiata ditta Jule Brand-Lea Schuller a togliere la castagne dal fuoco alla squadra allenata da Christian Wuck, portando lo score sul 2-1 grazie alla realizzazione della calciatrice del Bayern Monaco.

Girandola di cambi inutile per la danesi, costrette a subire la seconda sconfitta nel torneo, mentre le tedesche sono salite a 6 punti (a punteggio pieno), in attesa di sapere cosa accadrà tra le svedesi e le polacche dalle 21.00 a Lucerna.