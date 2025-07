Calcio femminile, Germania vittoriosa contro la Polonia negli Europei 2025 a San Gallo

Calato il sipario sul secondo incontro di giornata, valido per il Gruppo C della fase a gironi degli Europei 2025 di calcio femminile. Sul campo dell’Arena St. Gallen a San Gallo (Svizzera), la Germania ha confermato i favori del pronostico e si è imposta col punteggio di 2-0 contro la Polonia, facendo leva sulle qualità tecniche e fisiche delle migliori calciatrici. Un risultato importante, per rispondere alla vittoria di misura della Svezia contro la Danimarca del pomeriggio.

Nella prima frazione di gioco le polacche sono riuscite un po’ ad annacquare le trame di gioco delle teutoniche, creando tanta densità in mezzo al campo e mettendo in mostra un buon collettivo. Tuttavia, la differenza dal punto di vista tecnico si è vista quando la formazione allenata da Christian Wuck ha alzato i ritmi di gioco.

Nella ripresa, infatti, le tedesche hanno trovato la rete con un’ispirata Jule Brand al 52′: la giocatrice del Lione, innescata da Carlotta Wamser, ha sbloccato la partita e messo in discesa la sfida. Non è un caso che al 66′ proprio dai piedi di Brand si sia originata la seconda marcatura della Germania con una delle giocatrici più attesa della competizione, l’attaccante del Bayern Monaco Lea Schuller.

Una realizzazione che, nei fatti, ha mandato i titolo di coda sul confronto. La girandola di cambi da una parte e dall’altra non ha cambiato l’ordine delle cose e per le teutoniche sono arrivati i tre punti, fondamentali per nel percorso di qualificazione ai quarti di finale.