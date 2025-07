Calcio femminile, Europei 2025: le stelle della manifestazione. Alexia Putellas e Aitana Bonmatí primattrici attese

Da domani al 27 luglio gli Europei di calcio femminile terranno banco e il livello tecnico delle sedici squadre al via si prevede piuttosto alto. Indubbiamente, facendo un discorso di puro talento, la Spagna può contare su un roster con tante stelle. Le più brillanti sono Alexia Putellas e Aitana Bonmatí, punti di riferimento della formazione iberica e del Barcellona.

Putellas, recuperata da un grave infortunio al crociato, si è resa protagonista di una stagione top con il Barça, da 22 gol e 17 assist. Due volte Pallone d’Oro esattamente come la connazionale Bonmatí, costretta a fare i conti con una meningite. Da capire la sua condizione in vista della competizione. Sono, comunque, loro due l’anima della Roja, che va a caccia del primo titolo europeo.

Allargando il raggio d’azione, si possono citare le grandi realizzatrici come l’inglese Alessia Russo e la tedesca Lea Schüller, attaccanti rispettivamente dell’Arsenal (campione d’Europa) e del Bayern Monaco. Entrambe si candidano per il titolo di capocannniere. Lo stesso discorso potrebbe riguardare la francese Marie‑Antoinette Katoto, strepitosa per le sue caratteristiche fisiche associate alla tecnica. Non si presenta però a questo evento in perfette condizioni.

Da non dimenticare l’altra teutonica Klara Bühl, giocatrice straordinaria sull’esterno e in grado sempre di creare situazioni da superiorità numerica. A ciò vanno aggiunte anche le inglesi Keira Walsh e Leah Williamson per la loro capacità di incidere nelle partite.