Calcio femminile, Andrea Soncin: “Un’emozione indescrivibile, alle spalle i fantasmi del passato”

Obiettivo centrato dalla Nazionale italiana di calcio femminile e approdo ai quarti di finale degli Europei 2025 diventato realtà. A 12 anni di distanza dall’ultima volta, le azzurre saranno tra le migliori otto squadre del Vecchio Continente. La formazione allenata da Andrea Soncin ha concluso il percorso nella fase a gironi (Gruppo B) al secondo posto, dietro alla Spagna.

A Berna, questa sera, la selezione tricolore si è confrontata proprio con le iberiche, campionesse del mondo in carica. Sul rettangolo verde elvetico, la compagine iberica si è imposta 3-1, mettendo in mostra le proprie qualità teniche/individuali. Le ragazze di Soncin non hanno affatto sfigurato, facendo vedere quella personalità che nell’ultimo biennio si è notata.

“Emozione indescrivibile. Non so nemmeno che parole usare, è qualcosa di magico. Questa è la passione che ci mettiamo tutti. Volevamo scrivere la storia e ci siamo riuscite. Partita tosta e intensa contro delle Campionesse e ci siamo preparate per quello che sarà poi il match da dentro e fuori“, ha commentato ai microfoni di RaiSport, il CT.

“C’è tantissima gioia e il merito va tutto alle ragazze perché dopo il pareggio col Portogallo non era facile rialzarsi, erano emersi molti fantasmi del passato, però come hanno fatto da due anni a questa parte con me li hanno buttati da parte“, ha concluso Soncin.