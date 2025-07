Calcio femminile, Andrea Soncin: “Pronti a dare il massimo, il gruppo che alleno è maturo”

L’Italia torna in campo stasera a Ginevra (ore 21.00) per affrontare il Portogallo nella seconda giornata della fase a gironi degli Europei 2025 di calcio femminile, in corso di svolgimento in Svizzera. Le Azzurre hanno battuto all’esordio il Belgio per 1-0 e si trovano in vetta al gruppo B insieme alla Spagna, con la possibilità di ipotecare la qualificazione ai quarti di finale in caso di successo contro le lusitane.

“Il Portogallo lo conosciamo bene, è una Nazionale che prova sempre a giocare sotto pressione e in maniera molto verticale. Da parte loro ci sarà un tentativo di reazione dopo la sconfitta di giovedì, ma il gruppo che alleno è estremamente maturo, consapevole di quello che stiamo vivendo e del fatto che le conquiste vanno fatte passo dopo passo“, dichiara il CT Andrea Soncin.

“Se vogliamo arrivare al top dobbiamo ottimizzare al massimo ogni momento di condivisione. Ripartiremo dal nostro piano tattico e dal secondo tempo di giovedì, in cui abbiamo occupato bene gli spazi e concesso pochissimo alle avversarie. Siamo pronti a dare il massimo“, le parole del tecnico italiano alla vigilia di una partita decisiva per il percorso di questo gruppo agli Europei.

Laura Giuliani, portiere della Nazionale, ha presentato così la seconda partita della manifestazione: “Non amo guardare le statistiche. Il Portogallo ha individualità importanti e dovrò quindi essere brava a guidare la difesa per prevenire i pericoli. Arriviamo da un percorso in cui in ogni partita siamo riuscite ad adattarci all’avversario, mantenendo allo stesso tempo la nostra identità di gioco. Siamo una formazione compatta e camaleontica, che può cambiare vestito in ogni momento. Con il Belgio abbiamo rotto il muro emotivo e ora non vediamo l’ora di mostrare tutte le nostre qualità“