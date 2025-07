Calcio femminile, Andrea Soncin: “Le ragazze sono state encomiabili”

L’Italia ha vinto il primo match del Gruppo B degli Europei 2025 di calcio femminile: allo Stade de Tourbillon di Sion, in Svizzera, le azzurre hanno superato il Belgio per 1-0 con il gol decisivo di Arianna Caruso. Il CT dell’Italia, Andrea Soncin, ha commentato ai microfoni di Rai 2 HD il successo odierno.

L’analisi a caldo del tecnico: “Era quello che volevamo, la prima partita è sempre una partita complicata, c’è un aspetto emotivo-emozionale che che va gestito, non siamo state perfette nei primi 20 minuti, ma era quello che ci aspettavamo, abbiamo lavorato proprio per gestire la partita al meglio nei 90 minuti. Le ragazze sono state encomiabili tutte, a partire da quelle che erano fuori, per il supporto che hanno dato e ci tenevo particolarmente a ringraziare Galli, Rosucci, Gilardi e Beccari, l’ultima uscita, perché pur sapendo di non mettere piede in campo hanno alimentato quel clima magico che serve“.

Gli aspetti su cui lavorare in vista del prossimo match contro il Portogallo: “Ci sono altre partite nelle quali siamo stati molto più cinici, realizzando ed avendo un’incidenza nella fase conclusiva molto più alta, possiamo sicuramente migliorare, dobbiamo migliorare, se vogliamo continuare a crescere, però sono molto contento dell’atteggiamento. Vogliamo che sia una lunga serie di partite, quindi piedi per terra, lavoriamo sull’enfatizzare quelle che sono le nostre le nostre potenzialità, e guardiamo alla prossima“.

L’importanza del gruppo per le azzurre: “Galli, Rosucci Gilardi e Beccari, le ragazze che sono arrivate con noi come, è un termine che non mi piace, riserve, ma che sono state scelte proprio per i valori umani che potevano trasferire, oltre che per quello che potevano dare in campo, e sono state eccezionali ad alimentare quel clima magico che ci sta accompagnando ormai da tanto tempo“.