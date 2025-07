Calcio a 5: Italia, sorteggio playoff terribile per gli Europei 2026. C’è il Kazakistan

Dall’urna del sorteggio per gli accoppiamenti playoff verso gli Europei 2026 di calcio a 5, non arrivano buone notizie per l’Italia del futsal.

Gli uomini di Salvo Samperi infatti sono stati sorteggiati insieme al Kazakistan. Una pessima notizia, almeno sulla carta: sia per il valore della squadra est-europea sia perché gli azzurri giocheranno la gara d’andata in casa e il match decisivo di ritorno in trasferta dovendo coprire migliaia di kilometri in pochi giorni. Le partite infatti saranno inserite nella finestra temporale che va dal 15 al 24 settembre.

A livello di risultati e di precedenti, il Kazakistan ha collezionato nella sua recente storia un terzo posto agli Europei 2016, e due semifinali nei “Major Tournament” fra gli Europei 2018 e i Mondiali 2021. Nel testa a testa fra azzurri e kazaki, il bilancio sui 3 incontri disputati parla di 1 vittoria, nel lontano 2008, e 2 sconfitte: la prima agli Europei del 2016 e la seconda agli Europei del 2022, in quest’ultimo caso peraltro con un pesante 4-1 che estromise la nazionale italiana dalla fase ad eliminazione diretta della rassegna continentale.

Di seguito il quadro complessivo degli accoppiamenti playoff, l’elenco delle squadre già qualificate agli Europei 2026 e le date del sorteggio e della rassegna continentale, che verrà ospitata – giova ricordarlo – da Lettonia, Lituania e anche dalla Slovenia, paese che si è aggiunto qualche giorno fa agli stati baltici, per consentire alla Bielorussia di poter partecipare senza problemi legati ai conflitti bellici alla manifestazione.

Play off Futsal EURO 2026 (15-24 settembre 2025)

Italia-Kazakistan;

Ungheria-Romania;

Belgio-Bosnia ed Erzegovina;

Georgia-Slovacchia.

Già qualificate a Futsal EURO 2026: Armenia, Bielorussia, Croazia, Cechia, Francia, Lettonia (ospitante), Lituania (ospitante), Polonia, Portogallo (detentore), Slovenia (ospitante), Spagna, Ucraina.

Le altre date

Sorteggio fase finale: 24 ottobre 2025

Fase finale: 20 gennaio-7 febbraio 2026