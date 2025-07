Cadillac e Porsche in vetta dopo tre ore a San Paolo. Lontane le Ferrari

Cadillac e Porsche dettano il ritmo dopo tre ore della 6h San Paolo, quinto atto del FIA World Endurance Championship 2025. Alex Lynn/Norman Nato/Will Stevens tengono testa a Earl Bamber/Jenson Button/Sébastien Bourdais, le due V-Series.R Hertz Team JOTA amministrano il piccolo margine nei confronti della Porsche n. 5.

Porsche Penske Motorsport ha tentato di fare la differenza nella prima ora della corsa. Julien Andlauer n. 5, dopo aver passato al via la Cadillac Hertz Team JOTA n. 12 di Will Stevens, ha allungato sulla concorrenza approfittando dell’assenza di varie neutralizzazioni.

Cadillac e Peugeot hanno iniziato ad inseguire la 963 ufficiale, mentre è da segnalare la prematura uscita di scena per la BMW n. 15 per un problema ai freni. Lontani tutti gli altri a partire dalle Ferrari ufficiali e dalle due Toyota.

Cadillac, nonostante una penalità con la n. 12 per un’irregolarità con la pressione delle gomme, ha saputo riprendere il primato al termine della seconda ora d’azione. Alex Lynn (n. 12) si è portato davanti a Jenson Button (n. 38), le due unità statunitensi hanno quindi provato a controllare la Porsche n. 5 di Michael Christensen.

La classifica resta nelle mani delle due V-Series.R e della 963 ufficiale n. 5. La Peugeot n. 94 e la Porsche n. 6, ferme ad 1 minuto dalla testa della corsa, precedono la Peugeot n. 94 e la BMW n. 20 che paga già un giro di ritardo.

Stessa situazione per Robert Kubica (AF Corse Ferrari n. 83) e Nicklas Nielsen (Ferrari n. 50), rispettivamente in ottava e nona posizione a metà evento. Non pervenute neanche le Toyota e le due Alpine, sin da subito in crisi con la prematura uscita di scena della n. 35.

In LMGT3 gestisce la situazione Lexus con Akkodis ASP. José Maria Lopez/Clemens Schmid/Petru Umbrarescu (n. 87) precedono i compagni di squadra Yuichi Nakayama/Finn Gehrsitz/Arnold Robin (n. 78) sono presenti nell’ordine in classifica con margine nei confronti della Mercedes AMG GT3 EVO n. 61 Iron Lynx e della Porsche 992 GT3-R n. 85 Iron Dames. Ottava piazza provvisoria per la BMW M4 GT3 EVO n. 46 WRT, 13ma la migliore delle due Ferrari 296 GT3 n. 21 VISTA AF Corse.