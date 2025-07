Boxe, Mouhiidine torna dopo le Olimpiadi e perde per ko. Bella vittoria di Lenzi in World Boxing Cup

Aziz Abbes Mouhiidine ha fatto il proprio ritorno sul ring a undici mesi di distanza dall’immeritata sconfitta rimediata contro l’uzbeko Lazizbek Mullojonov alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il pugile italiano ha scelto la tappa della World Boxing Cup in scena ad Astana (Kazakhstan) per rimettersi in gioco, ma il debutto stagionale non è stato dei migliori: sconfitta contro lo statunitense Malachi Georges agli ottavi di finale della categoria fino a 90 kg.

Il nostro peso massimo si è distinto nei primi due minuti della ripresa d’apertura, ma poi ha ricevuto un colpo d’incontro ed è andato al tappeto. L’arbitro non ha iniziato a fare il conteggio e ha interrotto immediatamente l’incontro, sancendo così la sconfitta per KO del campano, che sarà chiamato a un pronto rilancio nelle prossime uscite agonistiche. L’americano si è invece meritato il confronto con il kazako Sagyndyk Togambay.

Bella vittoria, invece, per Diego Lenzi, che ha sconfitto il brasiliano Joel Ramos Da Silva per ko al secondo round tra i pesi supermassimi (+90 kg). Reduce dal successo nella tappa della World Boxing Challenge disputata un paio di settimane fa a Usti Nada Labem (Cechia), l’azzurro si è meritatamente qualificato ai quarti di finale dove incrocerà il kazako Aibek Oralbay.

Sconfitte per gli altri italiani, sempre agli ottavi di finale: Salvatore Attrattivo contro il filippino Baricuatro (5-0 tra i 50 kg), Giacomo Giannotti contro il finlandese Umar (RSCI, il nostro 65 kg aveva una ferita all’arcata sopraccigliare) e Michel Nicol Vescovini (3-2 contro la turca Soguksu).