Bollate conquista la finale dell’Italian Softball Series. Saronno battuta anche in gara-3

Arriva il primo responso di peso nella Serie A1 2025 di softball. Bollate ha infatti staccato per il secondo anno di fila il pass per le Italian Softball Series. L’ufficialità è arrivata nella serata di oggi, martedì 29 luglio, dopo che la compagine lombarda ha superato per 1-0 Saronno in gara-3, chiudendo così la serie di semifinale con un secco 3-0.

Estremamente combattuta la disputa tra le due squadre, artefici di una prova caratterizzate da una difesa attenta da ambo le parti e decisa solo al quinto inning, complice il punto di Uxia Modrego che ha mandato a buon fine l’unica valida della partita.

Brillano invece le lanciatrici, in particolare Nicolini e Cecchetti in casa Bollate, oltre che Toniolo, giocatrice in forza alla Inox. Tuttavia la squadra vincitrice si è rivelata più incisiva a livello di valide battute: otto contro le tre di Saronno.

In occasione dell’ultimo atto, la MFK sfiderà una tra Forlì e Pianoro. Gara-1 si svolgerà il prossimo sabato, precisamente il 2 giugno.