Bolelli/Vavassori salutano Wimbledon. La coppia azzurra esce di scena al secondo turno

Dopo la sconfitta al femminile di Errani/Paolini, si fermano ai sedicesimi, nel doppio maschile, anche Simone Bolelli ed Andrea Vavassori. La coppia italiana è stata sconfitta dal duo composto dal ceco Adam Pavlasek e dal polacco Jan Zielinski con il punteggio di 7-6 7-6 dopo un’ora e cinquantaquattro minuti di gioco.

Una partita sicuramente equilibrata e che si è decisa appunto su due tie-break, con la coppia azzurra che è mancata nei momenti decisivi. Non è bastato l’86% dei punti vinti con la prima per Bolelli/Vavassori, che hanno anche vinto più punti in totale rispetto alla coppia avversaria (81 contro 78).

Un primo set dove regna totalmente l’equilibrio. Non ci sono davvero scossoni nei vari turni di servizio, con entrambe le coppie che tengono agevolmente la battuta, senza concedere palle break. Il set scivola così al tie-break, che si trasforma in una grande battaglia. Bolelli/Vavassori mancano un set point e alla fine devono cedere con il punteggio di 11-9.

Nel secondo set si prosegue sullo stesso copione. Si continua a seguire i turni di servizio, con la coppia azzurra che ha un’occasione nel settimo gioco, ma non riesce a sfruttare la palla break. Il set scivola ancora al tie-break ed anche questa volta sono Pavlasek/Zielinski a vincere, imponendosi per 7-5 e staccando il biglietto per gli ottavi di finale.