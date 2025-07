Bob e skeleton accorciano la Coppa del Mondo 2025-26. Lo slittino, invece, recupera Königsee

La FIL (Federazione Internazionale dello Slittino) e la IBSF (Federazione internazionale di Bob e Skeleton) hanno annunciato le proprie decisioni ufficiali in merito alle modifiche del calendario di Coppa del Mondo 2025-2026, resesi necessarie dopo che l’impianto di Königsee ha rinunciato a organizzare le tappe previste per il 22-24 gennaio (slittino) e per il 2-8 marzo (bob e skeleton).

Il budello bavarese è stato gravemente danneggiato dalle alluvioni occorse nel luglio 2021 e ha necessitato di significative riparazioni. Purtroppo, a quattro anni di distanza, esse si stanno rivelando più complesse del previsto. Nel dettaglio, l’impianto di refrigerazione ha bisogno di ulteriori interventi. Di conseguenza, gli organizzatori hanno constatato l’impossibilità di rendere operativa la struttura per l’inverno 2025-26.

La FIL ha subito trovato un’alternativa, decidendo di raddoppiare la tappa di Oberhof, dove si gareggerà già dal 16 al 18 gennaio. Ne consegue che si rimarrà in Turingia una settimana più del previsto, senza che vi siano grossi scompensi.

Viceversa, l’IBSF non ha trovato un rimpiazzo per il mese di marzo e ha preso la drastica decisione di non recuperare l’appuntamento cancellato. Questo significa che la Coppa del Mondo 2025-26 di bob e skeleton terminerà già a gennaio ad Altenberg. I Giochi Olimpici difatti non assegnano punti valevoli per il conferimento della Sfera di cristallo.