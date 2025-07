BMX, tutto pronto in Lettonia per gli Europei. L’Italia punta sui giovani

Cominciano domani con le prime prove di allenamento gli Europei di BMX in Lettonia a Valmiera. Una rassegna continentale, che considerando tutte le categorie, vedrà protagonisti addirittura 1.272atleti provenienti da 26 nazioni. Si corre sulla pista intitolata ad una leggenda di questo sport come Māris Štrombergs, una dei tracciati più tecnici a livello mondiale.

L’Italia schiererà una formazione davvero molto giovane a questi Europei. Il CT Mattia Furlan ha infatti deciso di convocare solamente quattro atleti: Francesco Pasa (unico junior) e poi gli Under 23 Francesca Cingolani, Albert Groppo e Marco Radaelli. L’obiettivo è quello di essere protagonisti e provare ad andare a caccia di una medaglia.

Queste le parole del CT azzurro Furlan: “Abbiamo lavorato molto per arrivare pronti a questo appuntamento. Le aspettative nel nostro sport sono difficili da mettere a parole, ma ho buone sensazioni su Pasa, su Cingolani e in generale su tutta la squadra. Radaelli arriva da una finale di Coppa del Mondo a Papendal, Groppo aveva fatto la semifinale a Sarrians. Sono contento di questo gruppo: è giovane ma ha già dimostrato di potersi imporre. Come per tutta la stagione, l’obiettivo è concentrarci su noi stessi. Così facendo, ogni atleta potrà esprimersi al massimo. Vestendo la maglia azzurra, l’obiettivo minimo è entrare in finale e giocarsi le medaglie”.

Ovviamente fari puntati sulle categorie Elité. In campo maschile la Francia si presenta come la nazione da battere, con la coppia composta Sylvain André, numero uno del ranking mondiale, ed Arthur Pilard, campione in carica. Attenzione poi anche all’olandese Jaymio Brink e poi come sempre alla fortissima squadra svizzera. Una nazionale elvetica che punta tantissimo alla gara femminile con la campionessa in carica Zoe Claessens, che avrà nell’olandese Laura Smulders la grande rivale nella sua corsa al terzo oro consecutivo.