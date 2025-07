Billie Jean King Cup 2025: le convocate di tutte le Nazionali. Zheng in dubbio per la sfida all’Italia

Si svolgerà dal 16 al 21 settembre l’atto conclusivo della Billie Jean King Cup 2025. Sarà la città cinese di Shenzen ad ospitare l’evento nel quale otto formazioni si daranno battaglia fino all’ultimo per designare il nome della squadra che iscriverà il suo nome nell’albo d’oro dopo l’Italia.

La formazione azzurra ha conquistato il titolo lo scorso anno a Malaga superando 2-0 nella sfida decisiva la Slovacchia e sembra avere tutta la voglia di provare a ripetersi per centrare la doppietta. Il compito delle ragazze allenate da Tathiana Garbin non sarà però assolutamente facile perché la concorrenza è davvero agguerrita.

Il primo avversarie delle campionesse in carica sarà la Cina. La formazione asiatica rischia però di non poter contare sulla sua numero uno Qinwen Zheng, in dubbio per i postumi dell’operazione al gomito a cui si è sottoposta da pochi giorni. Il livello generale della competizione è davvero molto alto.

Gli Stati Uniti si affidano ad una squadra in cui spicca il trio Jessica Pegula-Madison Keys-Emma Navarro. Il Kazakhstan affida buona parte delle proprie possibilità al duo Elena Rybakina-Yulia Putintseva; a guidare la Gran Bretagna sarà invece Emma Raducanu. Elina Svitolina e Marta Kostyuk guideranno la compagine Ucraina nella sfida d’esordio contro la Spagna di Paula Badosa. La giocatrice più quotata della formazione nipponica è senza dubbio l’ex numero uno del mondo Naomi Osaka. La Cina aspetta con ansia le notizie relative allo stato di salute della sua miglior giocatrice.

CONVOCATE FINAL EIGHT BILLIE JEAN KING CU P

Cina

Zheng Qinwen

Wang Xinyu

Yuan Yue

Zhang Shuai

Jiang Xinyu

Captain: Liu Feng

Gran Bretagna

Katie Boulter

Emma Raducanu

Sonay Kartal

Jodie Burrage

Captain: Anne Keothavong

Italia

Jasmine Paolini

Lucia Bronzetti

Elisabetta Cocciaretto

Sara Errani

Captain: Tathiana Garbin

Giappone

Naomi Osaka

Moyuka Uchijima

Ena Shibahara

Eri Hozumi

Shuko Aoyama

Captain: Ai Sugiyama

Kazakhstan

Elena Rybakina

Yulia Putintseva

Zarina Diyas

Anna Danilina

Zhibek Kulambayeva

Captain: Yuriy Schukin

Spagna

Paula Badosa

Jessica Bouzas Maneiro

Cristina Bucsa

Aliona Bolsova

Captain: Carla Suarez Navarro

Ucraina

Elina Svitolina

Marta Kostyuk

Lyudmyla Kichenok

Nadiia Kichenok

Yuliia Starodubtseva

Captain: Illya Marchenko

USA

Jessica Pegula

Madison Keys

Emma Navarro

Hailey Baptiste

Taylor Townsend

Captain: Lindsay Davenport