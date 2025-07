Biathlon, gli atleti ritirati al termine del 2024-25. Numero anomalo di addii, capitanato dai fratelli Bø!

Sono otto i ritiri di rilievo nel biathlon al termine della stagione 2024-25. Sono tanti, se si considera come si parli di un inverno pre-olimpico. Generalmente, infatti, questo non è il momento in cui appendere sci e carabina al chiodo. Di solito, le annate con più addii sono quella dei Giochi e quella immediatamente successiva.

Peraltro, non è solo la quantità a essere anomala, ma soprattutto la qualità. Come sappiamo, i fratelli Bø hanno detto “basta” con un anno d’anticipo rispetto al preventivato. Johannes, 32 candeline spente a maggio, ha aperto la strada a gennaio. Tarjei, 37 primavere a luglio, lo ha seguito subito dopo. Peraltro, in Norvegia ha salutato anche Filip Fjeld Andersen, classe 1999 estremamente quotato a livello junior, però mai incapace di compiersi tra i “grandi” (seppur capace di ottenere qualche risultato di rilievo).

Nel settore femminile spiccano i ritiri delle francesi Chloe Chevalier (più volte tornata sui suoi passi e poi rientrata in azione) e Caroline Colombo. Inoltre, ha salutato la compagnia la svizzera Elisa Gasparin. Ha ufficializzato la sua dipartita agonistica anche la russa Ekaterina Yurlova-Percht, della quale per anni non erano state chiare le sorti neppure in patria. Ci sono anche altri due ritiri, ma sono entrambi marginali.

RITIRATI BIATHLON MASCHILE

ANDERSEN Filip Fjeld {NOR} (1999)

BØ Johannes Thingnes {NOR} (1993)

BØ Tarjei {NOR} (1988)

RITIRATI BIATHLON FEMMINILE

CHEVALIER Chloe {FRA} (1995)

COLOMBO Caroline {FRA} (1996)

GASPARIN Elisa {SUI} (1991)

JOHANSSON Tilda {SWE} (1999)

WIESENSARTER Marion {GER} (1995)

YURLOVA-PERCHT Ekaterina {RUS} (1985)