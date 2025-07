Benedetta Pilato lascerà Torino e avrà un nuovo allenatore? Cambiamenti in vista per la nuotatrice azzurra

Cambiamenti in vista per Benedetta Pilato? Ne ha parlato la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna e sembrerebbe che l’avventura della nuotatrice pugliese a Torino, sotto la gestione di Antonio Satta, terminerà dopo i Mondiali a Singapore. Rumours che già da ieri iniziavano a circolare su questa presa di posizione di Benny, andata via da Taranto nel 2023 anche per questioni legate ai suoi studi.

Non si conoscono i dettagli e si possono fare delle ipotesi su un rapporto tra Pilato e Satta non più tale da proseguire nel percorso intrapreso. Quanto era accaduto ad aprile, nel corso degli Assoluti primaverili di Riccione, era stato significativo. Ci si riferisce alla decisione dell’atleta di non competere nel campionato per uno stato di forma imperfetto.

Una scelta di abbandonare la manifestazione che aveva contrariato Satta, stando a quello che si è saputo. Come è noto, Benny è riuscita poi a meritarsi la qualificazione alla rassegna iridata esclusivamente nei 50 rana, nuotando al di sotto del limite FIN più volte sia nel Mare Nostrum a Montecarlo che al Trofeo Settecolli. Resta però, a detta della stessa Benedetta, insoluta la sua problematica di natura ormonale.

Una criticità che tantissimi scompensi sta creando all’azzurra, costretta a portare avanti diverse cure per provare a trovare una soluzione. Una situazione non facile per una ragazza così giovane. Come riportato dalla Rosea, dunque, Pilato potrebbe cambiare sede e allenatore: visto il suo legame con l’Aniene, si parla di un trasferimento a Roma sotto la gestione di Mirko Nozzolillo, responsabile dei velocisti del circolo nella Capitale. Non resta che attendere conferme a riguardo.