Bencic-Swiatek oggi, Wimbledon 2025: orario seconda semifinale, tv, programma, streaming

Saranno Belinda Bencic e Iga Swiatek a sfidarsi nella seconda semifinale del tabellone di singolare femminile del torneo di Wimbledon. La svizzera, numero 35 del ranking, ha eliminato nei quarti di finale la russa Mirra Andreeva, testa di serie numero 7, con il punteggio di 7-6(3) 7-6(2). Per Bencic si tratta della seconda semifinale Slam della carriera, la prima era stata nel 2019 allo US Open.

La giocatrice polacca, che non vince un titolo dal Roland Garros 2024, ha superato 6-2 7-5, in un’ora e quarantanove minuti la russa Liudmila Samsonova. Per l’ottava favorita del seeding londinese si tratta della terza semifinale della stagione in altrettanti Slam, nei due precedenti il risultato era stato negativo con le sconfitte incassate in Australia contro Madison Keys e al Roland Garros contro Aryna Sabalenka. Il bilancio dei confronti diretti è di 3-1 a favore della ex numero uno del mondo. L’appuntamento è per giovedì 10 luglio, l’incontro sarà il secondo match a partire dalle ore 14.30 sul Campo Centrale.

La bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Amanda Anisimova apriranno il programma di giornata, al termine toccherà alle protagoniste della seconda semifinale. Interessante notare come nessuna delle quattro giocatrici che scenderanno in campo abbia mai raggiunto la finale sull’erba inglese.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Bencic-Swiatek, semifinale del torneo di singolare femminile di Wimbledon 2025. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport 251 (Wimbledon 1); in diretta streaming su Sky Go e NOW; non è prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Londra sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO BENCIC-SWIATEK, SEMIFINALE WIMBLEDON

Giovedì 10 luglio (orari italiani)

Secondo match dalle ore 14.30 Belinda Bencic-Iga Swiatek

In precedenza, a partire dalle ore 14.30 sul Campo Centrale, si giocherà Sabalenka-Anisimova.

PROGRAMMA BENCIC-SWIATEK: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis(canale 203) e Sky Sport 251, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: non prevista