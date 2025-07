Bellucci-Norrie oggi in tv, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

Mattia Bellucci cerca il colpo grosso chiamato ottavi di finale a Wimbledon. Si fa sempre più sul serio ai Championships, e per il ventiquattrenne di Busto Arsizio c’è il confronto con Cameron Norrie. Con il britannico, però, non è la prima volta.

C’è un precedente, al solito non conteggiato dall’ATP nella forma ufficiale, che riguarda il Masters 1000 di Montecarlo, o meglio il primo turno delle qualificazioni con vittoria di Bellucci per 6-4 2-6 6-3. In questi giorni, però, l’erba si sta rivelando un’altra storia per tanti (e vari ritorni di fiamma stanno creando situazioni davvero inattese): a maggior ragione Bellucci dovrà fare attenzione, senza poi contare che l’atmosfera è quella del Court 1, che dal 1997 a oggi ha regalato parecchio di iconico. Senza dimenticare, poi, che Norrie tre anni fa si trovava in semifinale ai Championships.

Il match tra Mattia Bellucci e Cameron Norrie sarà il secondo sul No.1 Court dalle ore 14:00 italiane. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Wimbledon 1 (251), nonché in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO BELLUCCI-NORRIE, WIMBLEDON 2025 OGGI

No.1 Court

Ore 14:00 Parry (FRA)-Kartal (GBR) – 3° turno donne

A seguire Bellucci (ITA)-Norrie (GBR) – 3° turno uomini – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Wimbledon 1 (251)

Mertens (BEL) [24]-Svitolina (UKR) [14] – 3° turno donne

PROGRAMMA BELLUCCI-NORRIE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Wimbledon 1 (251)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport