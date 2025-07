Beatrice Chebet scrive un trattato: prima donna sotto i 14 minuti, incredibile record del mondo dei 5000

Beatrice Chebet ha scritto una pagina di storia autentica dell’atletica, entrando per sempre nel mito e firmando un trattato di agonismo che rimarrà eternamente nella leggenda: prima donna a scendere sotto il muro dei quattordici minuti. La keniana ha timbrato uno sbalorditivo 13:58.06, migliorando di oltre due secondi il precedente record del mondo di 14:00.21 che l’etiope Gudaf Tsegay siglò il 17 settembre 2023: da Eugene a Eugene, è sempre stata la pista dell’Oregon (USA) a fare da cornice al primato.

La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 su 5000 e 10.000 metri (sulla doppia distanza regolò di un soffio la nostra Nadia Battocletti) ha piazzato una micidiale accelerazione nel corso dell’ultimo giro, inscenando un cambio di passo ai limiti del surreale con cui si è involata in solitario verso il traguardo, lasciando sul posto la connazionale Agnes Ngetich (14:01.29, terzo tempo della storia) e Gudaf Tsegay (14:04.41 per l’ormai ex primatista).

Si tratta della quarta vittoria stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante per l’africana, che aveva già dettato legge sui 5000 metri al Golden Gala di Roma e a Xiamen, oltre che sui 3000 metri a Rabat. Beatrice Chebet si sta lanciando con grande piglio verso i Mondiali previsti a Tokyo nel mese di settembre, dove sarà inevitabilmente la grande favorita nelle due distanze del mezzofondo, anche se l’assenza di lepri potrebbe rimescolare le carte in tavola.