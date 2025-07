Beach volley, niente Italia a Gstaad (tanti infortuni). Qualche sorpresa sulla sabbia svizzera

È una prima volta che fa un po’ male. Il torneo Elite16 di Gstaad, appuntamento iconico del Beach Pro Tour, si disputa quest’anno senza nessuna coppia italiana ai nastri di partenza, né in campo maschile né in quello femminile. Una circostanza inedita da quando, nel post Tokyo 2021, la FIVB ha introdotto il format Elite16 riservato all’élite del beach volley mondiale.

Un’assenza che comunque ha cause ben precise e poco allarmanti sul piano tecnico: l’Italia è alle prese con una vera emergenza infortuni che ha messo fuori gioco gran parte della Nazionale. In campo femminile, Reka Orsi Toth è ai box per una distorsione alla caviglia, mentre anche Giada Bianchi è indisponibile. Sul fronte maschile, Samuele Cottafava e Marco Viscovich sono stati costretti allo stop da problemi muscolari che hanno consigliato prudenza in vista dei prossimi impegni, tra cui i Campionati Europei di agosto (in cui è previsto un rimescolamento delle carte con le coppie Cottafava/Rossi e DalCorso/Viscovich) e il Mondiale di novembre.

Nel frattempo, sulla sabbia svizzera va in scena un torneo che sta regalando spettacolo e risultati clamorosi. In campo maschile, la grande sorpresa è l’eliminazione nel Round of 18 dei campioni del mondo Perusic/Schweiner, battuti dalla coppia svizzera Heidrich/Jordan, partita dalle qualificazioni. Ma il colpo di scena più eclatante riguarda i norvegesi Anders Mol e Christian Sørum, numero uno del seeding e dominatori delle ultime stagioni internazionali. Sconfitti nettamente da Ehlers/Wickler nel Round of 12, sono riusciti a rientrare nel tabellone solo grazie al sistema di ripescaggio riservato alle migliori perdenti, e affronteranno nei quarti i brasiliani George/Andre, apparsi tra i più solidi del torneo.

Il livello tecnico resta elevatissimo, e la presenza di tre coppie olandesi nei quarti, Boermans/de Groot, Luini/Immers e van de Velde/Brouwer, testimonia lo stato di grazia del movimento orange. Da segnalare anche il grande torneo degli svedesi Hölting Nilsson/Andersson, autentica sorpresa di Gstaad e pronti ad affiancare i campioni olimpicik Ahman/Hellvig, assenti in Svizzera: qualificati con l’ultimo seed disponibile, hanno superato la fase a gironi e due turni a eliminazione diretta mostrando qualità e sangue freddo. In forte ascesa anche i brasiliani Evandro/Arthur Lanci, tornati a buoni livelli dopo una stagione discontinua, e i qatarioti Cherif/Ahmed, ancora in corsa nonostante qualche black out.

Anche il torneo femminile ha offerto indicazioni interessanti. Le statunitensi Nuss/Brasher, prime teste di serie, hanno mantenuto fede alle aspettative vincendo il proprio girone e preparandosi a un confronto ad alta tensione con le connazionali Donlin/Denaburg, emergenti del circuito arrivate fino al Round of 12 dalle qualificazioni. Gli Stati Uniti sono protagonisti anche con Cannon/Kraft e Shaw/Cheng, entrambe ancora in corsa, mentre in Europa brillano le svizzere Hüberli/Kernen e Anouk/Zoé, protagoniste di un atteso derby nei turni a eliminazione.

Il tabellone femminile propone anche uno scontro tutto tedesco tra Müller/Tillmann e Ittlinger/Grüne, con in palio l’accesso ai quarti. Le canadesi Melissa/Brandie, in netta crescita nelle ultime settimane, dovranno superare un ostacolo insidioso come le lettoni Tina/Anastasija. A loro volta, le ceche Svozilova/Stochlova e le ucraine Hladun/Lazarenko hanno dimostrato che le qualificazioni non sempre riflettono il valore reale delle coppie, riuscendo a lasciare il segno in un tabellone di altissimo livello.

TORNEO MASCHILE

Qualificazioni: Rotar/Gauthier-Rat FRA [1] – Schosswohl/Gersin AUT [16] 2-0 (21-5, 21-8)

Luini/Immers NED [9] – Pedro/Renato BRA [8] 2-0 (21-15, 21-14)

Popov/Reznik UKR [5] – Bassereau/Aye, C. FRA [12] 0-2 (19-21, 17-21)

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [13] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [4] 2-0 (21-17, 21-18)

George/Andre BRA [3] – Breer/Flückiger SUI [14] 2-0 (21-14, 23-21)

Pedrosa/Campos POR [11] – Berger T./Hammarberg AUT [6] 2-1 (24-26, 21-16, 16-14)

Heidrich/Jordan SUI [7] – Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [10] 2-0 (21-19, 21-14)

Métral/Zandbergen SUI [15] – Krattiger/Dillier SUI [2] 0-2 (18-21, 16-21)

Gironi. Pool A

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [24] [Q] 2-0 (21-18, 21-16)

Schalk/Shaw USA [12] – Hodges/Schubert AUS [13] [Q] 1-2 (16-21, 21-15, 18-20)

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Hodges/Schubert AUS [13] [Q] 2-0 (21-15, 21-13)

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [24] [Q] – Schalk/Shaw USA [12] 2-1 (21-16, 18-21, 20-18)

Pool B

Boermans/de Groot NED [2] – Bassereau/Aye, C. FRA [23] [Q] 2-1 (17-21, 21-17, 15-8)

Partain/Benesh USA [11] – Plavins/Fokerots LAT [14] [Q] 0-2 (20-22, 17-21)

Boermans/de Groot NED [2] – Plavins/Fokerots LAT [14] [Q] 2-0 (21-19, 22-20)

Bassereau/Aye, C. FRA [23] [Q] – Partain/Benesh USA [11] 0-2 (19-21, 14-21)

Pool C

Cherif/Ahmed QAT [3] – Pedrosa/Campos POR [22] [Q] 2-1 (21-18, 23-25, 15-11)

Mol, H./Berntsen NOR [10] – Dressler/Waller AUT [15] [Q] 2-0 (21-16, 21-16)

Cherif/Ahmed QAT [3] – Mol, H./Berntsen NOR [10] 2-0 (21-19, 21-17)

Pedrosa/Campos POR [22] [Q] – Dressler/Waller AUT [15] [Q] 1-2 (12-21, 21-18, 11-15)

Pool D

Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [4] – Heidrich/Jordan SUI [21] [Q] 1-2 (21-16, 17-21, 12-15)

van de Velde/Brouwer NED [9] – Ehlers/Wickler GER [16] 2-0 (21-19, 21-18)

Heidrich/Jordan SUI [21] [Q] – van de Velde/Brouwer NED [9] 1-2 (21-19, 15-21, 10-15)

Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [4] – Ehlers/Wickler GER [16] 1-2 (18-21, 21-18, 11-15)

Pool E

Perusic/Schweiner CZE [5] – Krattiger/Dillier SUI [20] [Q] 1-2 (19-21, 21-14, 12-15)

Evandro/Arthur Lanci BRA [8] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [17] [Q] 2-1 (21-18, 18-21, 15-13)

Krattiger/Dillier SUI [20] [Q] – Evandro/Arthur Lanci BRA [8] 2-1 (21-19, 15-21, 15-13)

Perusic/Schweiner CZE [5] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [17] [Q] 2-0 (21-17, 22-20)

Pool F

Haussener/Friedli SUI [6] – Luini/Immers NED [19] [Q] 1-2 (21-15, 17-21, 11-15)

Alayo/Diaz CUB [7] – George/Andre BRA [18] [Q] 2-1 (23-25, 21-18, 16-14)

Luini/Immers NED [19] [Q] – Alayo/Diaz CUB [7] 2-1 (21-23, 21-19, 16-14)

Haussener/Friedli SUI [6] – George/Andre BRA [18] [Q] 0-2 (12-21, 15-21)

Round of 18: Heidrich/Jordan SUI [21] [Q] – Perusic/Schweiner CZE [5] 2-0 (21-17, 21-19)

Mol, H./Berntsen NOR [10] – Ehlers/Wickler GER [16] 0-2 (16-21, 13-21)

Evandro/Arthur Lanci BRA [8] – Partain/Benesh USA [11] 2-1 (11-21, 21-19, 15-8)

Plavins/Fokerots LAT [14] [Q] – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [24] [Q] 0-2 (14-21, 19-21)

Alayo/Diaz CUB [7] – Dressler/Waller AUT [15] [Q] 2-0 (21-19, 21-19)

Hodges/Schubert AUS [13] [Q] – George/Andre BRA [18] [Q] 0-2 (12-21, 9-21)

Round of 12: Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Ehlers/Wickler GER [16] 0-2 (21-23, 16-21)

Boermans/de Groot NED [2] – Heidrich/Jordan SUI [21] [Q] 2-1 (22-20, 16-21, 15-12)

Luini/Immers NED [19] [Q] – Evandro/Arthur Lanci BRA [8] 0-2 (17-21, 17-21)

Krattiger/Dillier SUI [20] [Q] – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [24] [Q] 0-2 (16-21, 21-23)

van de Velde/Brouwer NED [9] – Alayo/Diaz CUB [7] 2-0 (26-24, 21-16)

Cherif/Ahmed QAT [3] – George/Andre BRA [18] [Q] 0-2 (15-21, 19-21)

Quarti di finale: George/Andre BRA [18] [Q] – Mol, A./Sørum, C. NOR [1]

Evandro/Arthur Lanci BRA [8] – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [24] [Q]

Boermans/de Groot NED [2] – Ehlers/Wickler GER [16]

van de Velde/Brouwer NED [9] – Cherif/Ahmed QAT [3]

TORNEO FEMMINILE

Qualificazioni. Vieira/Chamereau FRA [1] – Bossart/Demierre SUI [16] 2-0 (21-16, 22-20)

Konink/Schoon NED [9] – Hildreth/Van Gunst USA [8] 2-1 (19-21, 21-18, 15-4)

Svozilova/Stochlova CZE [5] – Harward/Phillips USA [12] 2-0 (22-20, 21-15)

Andressa/Tainá BRA [13] – van Driel, E./Bekhuis NED [4] 0-2 (19-21, 12-21)

Ahtiainen/Lahti FIN [3] – Sonneville/Piersma B. NED [14] 2-0 (21-16, 21-14)

Placette/Richard FRA [11] – Savvy/Van Winkle USA [6] 2-0 (24-22, 24-22)

Bock/Lippmann GER [7] – Paul/Kunst GER [10] 2-0 (21-19, 21-17)

Paulikiene/Raupelyte LTU [15] – Donlin/Denaburg USA [2] 1-2 (21-15, 13-21, 9-15)

Gironi. Pool A

Nuss/Brasher USA [1] – Placette/Richard FRA [24] [Q] 2-0 (21-13, 21-19)

Ittlinger/Grüne GER [12] – Hegeile/Vitoria BRA [13] [Q] 2-1 (17-21, 21-11, 17-15)

Nuss/Brasher USA [1] – Ittlinger/Grüne GER [12] 2-0 (21-18, 21-15)

Placette/Richard FRA [24] [Q] – Hegeile/Vitoria BRA [13] [Q] 1-2 (21-18, 17-21, 12-15)

Pool B

Thamela/Victoria BRA [2] – Konink/Schoon NED [23] [Q] 0-2 (17-21, 16-21)

Hüberli/Kernen SUI [11] – Álvarez M/Moreno ESP [14] [Q] 2-0 (21-19, 26-24)

Konink/Schoon NED [23] [Q] – Hüberli/Kernen SUI [11] 0-2 (10-21, 15-21)

Thamela/Victoria BRA [2] – Álvarez M/Moreno ESP [14] [Q] Injury Team B

Pool C

Carol/Rebecca BRA [3] – Bock/Lippmann GER [22] [Q] 0-2 (16-21, 19-21)

Melissa/Brandie CAN [10] – Hladun/Lazarenko UKR [15] 2-0 (21-15, 21-13)

Bock/Lippmann GER [22] [Q] – Melissa/Brandie CAN [10] 1-2 (14-21, 32-30, 7-15)

Carol/Rebecca BRA [3] – Hladun/Lazarenko UKR [15] 2-0 (21-19, 22-20)

Pool D

Müller/Tillmann GER [4] – Svozilova/Stochlova CZE [21] [Q] 2-1 (19-21, 21-19, 15-9)

Klinger D./Klinger R. AUT [9] – Annique/Menia SUI [16] 2-0 (21-12, 21-15)

Müller/Tillmann GER [4] – Klinger D./Klinger R. AUT [9] 2-1 (18-21, 21-17, 15-12)

Svozilova/Stochlova CZE [21] [Q] – Annique/Menia SUI [16] 2-0 (21-17, 21-17)

Pool E

Cannon/Kraft USA [5] – van Driel, E./Bekhuis NED [20] [Q] 2-0 (21-12, 21-12)

Tina/Anastasija LAT [8] – Vieira/Chamereau FRA [17] [Q] 2-1 (21-9, 19-21, 15-11)

Cannon/Kraft USA [5] – Tina/Anastasija LAT [8] 2-0 (21-18, 21-15)

van Driel, E./Bekhuis NED [20] [Q] – Vieira/Chamereau FRA [17] [Q] 2-1 (21-19, 15-21, 15-13)

Pool F

Anouk/Zoé SUI [6] – Ahtiainen/Lahti FIN [19] [Q] 2-1 (23-25, 21-14, 15-7)

Shaw/Cheng USA [7] – Donlin/Denaburg USA [18] [Q] 2-1 (25-23, 14-21, 15-13)

Anouk/Zoé SUI [6] – Shaw/Cheng USA [7] 1-2 (21-19, 21-23, 17-19)

Ahtiainen/Lahti FIN [19] [Q] – Donlin/Denaburg USA [18] [Q] 1-2 (33-35, 21-17, 9-15)

Round of 18: Thamela/Victoria BRA [2] – Klinger D./Klinger R. AUT [9] 2-0 (21-15, 21-13)

Svozilova/Stochlova CZE [21] [Q] – Konink/Schoon NED [23] [Q] 2-0 (21-18, 21-16)

Ittlinger/Grüne GER [12] – van Driel, E./Bekhuis NED [20] [Q] 2-0 (21-12, 21-14)

Tina/Anastasija LAT [8] – Hegeile/Vitoria BRA [13] [Q] 2-1 (21-16, 20-22, 15-7)

Anouk/Zoé SUI [6] – Carol/Rebecca BRA [3] 2-1 (21-17, 17-21, 15-13)

Donlin/Denaburg USA [18] [Q] – Bock/Lippmann GER [22] [Q] 2-1 (16-21, 21-17, 15-13)

Round of 12: Shaw/Cheng USA [7] – Thamela/Victoria BRA [2]

Cannon/Kraft USA [5] – Svozilova/Stochlova CZE [21] [Q]

Müller/Tillmann GER [4] – Ittlinger/Grüne GER [12]

Melissa/Brandie CAN [10] – Tina/Anastasija LAT [8]

Hüberli/Kernen SUI [11] – Anouk/Zoé SUI [6]

Nuss/Brasher USA [1] – Donlin/Denaburg USA [18] [Q]