Beach volley, nell’Elite 16 di Gstaad senza azzurri trionfano Cherif/Ahmed e Nuss/Brasher!

Gstaad è sempre uno spettacolo: anche se quest’anno, senza coppie italiane, con gli azzurri falcidiati dagli infortuni, nonb sono mancate emozioni e sorprese nella settimana sulle montagne svizzere. In campo maschile il titolo è andato ai qatarioti Cherif/Ahmed, che in finale hanno domato l’impeto degli svedesi Hölting Nilsson/Andersson con un doppio 21-19, 22-20, mostrando esperienza nei momenti chiave. Il percorso della coppia medagliata olimpica è stato autorevole, con un crescendo di prestazioni culminato nella semifinale vinta in due set contro gli olandesi Boermans/de Groot. Per Cherif/Ahmed si tratta della seconda vittoria stagionale dopo il successo di Xiamen che aveva interrotto un digiuno di tre anni.

Proprio gli svedesi Hölting Nilsson/Andersson, entrati nel tabellone principale dalle qualificazioni con l’ultimo seed disponibile, sono stati la vera rivelazione del torneo. La loro corsa fino alla finale, impreziosita dal successo sui brasiliani George/Andre e dagli exploit nei turni precedenti, ha confermato le potenzialità di una coppia giovane ma già in grado di affrontare l’élite mondiale senza timori e stanno seguendo le orme dei compatrioti campioni olimpici Ahman/Hellvig con una crescita esponenziale che li ha portati dalle qualificazioni alla finale di uno dei tornei più prestigiosi della stagione.

A completare il podio sono stati Boermans/de Groot, che nella finale per il terzo posto hanno piegato proprio George/Andre in rimonta (23-21, 17-21, 10-15), in una sfida intensa e tecnicamente pregevole.

Nel tabellone femminile hanno confermato il loro status di favorite Taryn Nuss e Kristen Brasher, coppia numero uno del seeding e tra le più solide dell’intera stagione. Dopo un percorso perfetto nel girone, le statunitensi hanno superato le connazionali Donlin/Denaburg e poi resistito al ritorno delle canadesi Melissa/Brandie nei quarti. In semifinale hanno spento le speranze delle beniamine di casa Anouk/Zoé, dominando in due set (21-14, 21-17). La finale contro le lettoni Tina/Anastasija è stata una battaglia giocata punto a punto, ma risolta con freddezza dalle americane con un doppio 21-19, 21-18, che ha consegnato loro il secondo titolo Elite 16 del 2025 dopo quello di Brasilia.

Per la Lettonia, il secondo posto conferma l’ottimo momento della coppia baltica, già protagonista in altre tappe del circuito. Sul gradino più basso del podio salgono proprio Anouk/Zoé, che hanno vinto il derby svizzero nella finalina contro Hüberli/Kernen con un netto 21-17, 21-11.

L’assenza delle coppie italiane, dovuta a un’eccezionale concentrazione di infortuni e gestione mirata del calendario in vista dei prossimi eventi internazionali, non ha tolto fascino a un torneo che si conferma tra i più amati e ambiti del circuito. L’albo d’oro si arricchisce di nomi di peso, ma anche di storie sorprendenti come quella degli svedesi finalisti, simbolo di un movimento in espansione. Per l’Italia, l’appuntamento è ora fissato sui Campionati Europei di agosto, dove il ritorno dei big potrebbe riscrivere le gerarchie attuali.

TORNEO FEMMINILE

Round of 12: Shaw/Cheng USA [7] – Thamela/Victoria BRA [2] 0-2 (13-21, 16-21)

Cannon/Kraft USA [5] – Svozilova/Stochlova CZE [21] [Q] 2-0 (21-13, 21-16)

Müller/Tillmann GER [4] – Ittlinger/Grüne GER [12] 1-2 (19-21, 21-19, 13-15)

Melissa/Brandie CAN [10] – Tina/Anastasija LAT [8] 0-2 (19-21, 16-21)

Hüberli/Kernen SUI [11] – Anouk/Zoé SUI [6] 0-2 (18-21, 15-21)

Nuss/Brasher USA [1] – Donlin/Denaburg USA [18] [Q] 2-0 (21-18, 21-13)

Quarti di finale: Nuss/Brasher USA [1] – Melissa/Brandie CAN [10] 2-1 (19-21, 25-23, 15-7)

Anouk/Zoé SUI [6] – Ittlinger/Grüne GER [12] 2-0 (21-10, 21-19)

Tina/Anastasija LAT [8] – Thamela/Victoria BRA [2] 2-1 (21-19, 17-21, 15-13)

Cannon/Kraft USA [5] – Hüberli/Kernen SUI [11] 0-2 (17-21, 13-21)

Semifinali: Anouk/Zoé SUI [6] – Nuss/Brasher USA [1] 0-2 (14-21, 17-21)

Hüberli/Kernen SUI [11] – Tina/Anastasija LAT [8] 0-2 (18-21, 22-24)

Finale 3. posto: Anouk/Zoé SUI [6] – Hüberli/Kernen SUI [11] 2-0 (21-17, 21-11)

Finale 1. posto: Nuss/Brasher USA [1] – Tina/Anastasija LAT [8] 2-0 (21-19, 21-18)

TORNEO MASCHILE

Quarti di finale: George/Andre BRA [18] [Q] – Mol, A./Sørum, C. NOR [1] 2-1 (21-19, 18-21, 15-11)

Evandro/Arthur Lanci BRA [8] – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [24] [Q] 0-2 (16-21, 19-21)

Boermans/de Groot NED [2] – Ehlers/Wickler GER [16] 2-1 (16-21, 21-18, 15-13)

van de Velde/Brouwer NED [9] – Cherif/Ahmed QAT [3] 1-2 (20-22, 23-21, 13-15)

Semifinali: Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [24] [Q] – George/Andre BRA [18] [Q] 2-0 (21-15, 21-18)

Cherif/Ahmed QAT [3] – Boermans/de Groot NED [2] 2-0 (21-16, 21-18)

Finale 3. posto: George/Andre BRA [18] [Q] – Boermans/de Groot NED [2] 1-2 (23-21, 17-21, 10-15)

Finale 1. posto: Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [24] [Q] – Cherif/Ahmed QAT [3] 0-2 (19-21, 20-22)