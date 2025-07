Beach volley, Benazzi profeta in patria a Marina di Ravenna! Prima volta per Acerbi con Bonifazi nella terza tappa del Campionato Italiano

Una prima volta, ma in realtà sono due nella terza tappa del campionato italiano di beach volley che si è chiuso ieri a Marina di Ravenna. La prima volta è quella di Raquol Acerbi che, come Davide Borraccino la settimana scorsa, ha messo il suo primo sigillo nel campionato italiano assoluto in coppia con Carlo Bonifazi che lo scudetto lo ha già vinto due anni fa, ma è una prima volta anche per la coppia Ditta/Benazzi, due che le loro soddisfazioni se le sono prese eccome in passato, e che hanno messo il primo timbro stagionale dopo essere sempre salite sul podio. Per Benazzi vittoria dal sapore particolare perché ottenuta nella “sua” Romagna, contro un’altra romagnola, vera padrona di casa a Marina di Ravenna, Sofia Balducci, che in coppia con Sanguigni, da queste parti si allena, oltre che a vivere a Ravenna.

In campo maschile la vittoria è andata a Bonifazi/Acerbi che hanno sconfitto in finale 2-0 (21-16, 21-19) Travi/Siccardi, anche loro alla prima finale in coppia, anche loro provenienti dalle qualificazioni come la settimana precedente a Catania Lupo/Borraccino. Terzo gradino del podio per Podestà/Pizzileo che hanno sconfitto 2-0 (21-15, 21-18) Carucci/Preti, altra coppia proveniente dalle qualificazioni.

Tra le donne torna al successo Giada Benazzi, che aveva già annunciato il ritiro ma che non ha resistito al richiamo della sabbia. La imolese di stanza a Cesenatico in coppia con una spumeggiante Erika Ditta ha completato il percorso netto battendo 2-0 (23-21, 21-18) la coppia di stanza a Marina di Ravenna Balducci/Sanguigni in una finale inedita. Terzo gradino del podio per Mattavelli/Tega che hanno sconfitto nella finale per il terzo posto 2-0 (21-15, 21-16) Rottoli/Shpuza. Uscite nei quarti di finale le due coppie finaliste di Catania, They/Breidenbach che avevano vinto le prime due tappe del circuito tricolore, e Frasca/Gradini.

TORNEO FEMMINILE

Quarti di finale: Frasca/Gradini – Rottoli/Shpuza 1-2 (21-18, 18-21, 17-19)

They/Breidenbach – Sanguigni/Balducci 1-2 (21-18, 19-21, 14-16)

Ditta/Benazzi – Mancinelli/Sestini 2-0 (21-14, 21-6)

Toti/Annibalini – Mattavelli/Tega 1-2 (21-15, 18-21, 12-15)

Semifinali: Rottoli/Shpuza – Sanguigni/Balducci 1-2 (26-24, 16-21, 11-21)

Ditta/Benazzi – Mattavelli/Tega 2-0 (21-16, 21-11)

Finale 3. posto: Rottoli/Shpuza – Mattavelli/Tega 0-2 (15-21, 16-21)

Finale 1. posto: Ditta/Benazzi – Sanguigni/Balducci 2-0 (23-21, 21-18)

TORNEO MASCHILE

Quarti di finale: Krumins/Caminati – Bonifazi/Acerbi 0-2 (19-21, 22-24)

Andreatta/Benzi – Carucci/Preti 0-2 (20-22, 20-22)

Podestà/Pizzileo – Geromin/Camozzi 2-0 (21-19, 21-19)

Travi/Siccardi – Mussa/Santos 2-1 (13-21, 21-19, 15-12)

Semifinali: Bonifazi/Acerbi – Carucci/Preti 2-0 (21-14, 21-18)

Podestà/Pizzileo – Travi/Siccardi 1-2 (25-27, 21-12, 9-15)

Finale 3. posto: Carucci/Preti – Podestà/Pizzileom 0-2 (15-21, 18-21)

Finale 1. posto: Bonifazi/Acerbi – Travi/Siccardi 2-0 (21-16, 21-19)