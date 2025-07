Beach Volley, a Montesilvano si lotta per la Coppa Italia: oggi le sfide decisive

Si chiude oggi a Montesilvano la quarta tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley 2025, secondo evento “Gold” della stagione e valido per l’assegnazione della Coppa Italia. Dopo due giornate intense di qualificazioni, fasi a gironi e ottavi di finale, la domenica abruzzese si accende con le sfide decisive, che assegneranno uno dei trofei più ambiti del circuito.

Nel tabellone femminile grande attesa per il percorso di Valentina Gottardi e Claudia Scampoli, coppia della Nazionale azzurra in fase di rodaggio verso il Campionato Europeo in programma a fine luglio in Germania. Le due azzurre gareggiano a Montesilvano in una formazione “sperimentale”, visto che le loro compagne abituali, rispettivamente Reka Orsi Toth e Giada Bianchi, sono ancora ferme per infortunio. Gottardi e Scampoli hanno mostrato fin qui un ottimo livello di forma e si sono imposte nel girone C battendo sia Franzoni/Zuccarelli (21-15, 21-15) sia Mattavelli/Tega (21-17, 21-8), guadagnandosi l’accesso diretto ai quarti di finale, dove oggi affronteranno Frasca/Gradini.

La fase a gironi ha confermato il buon momento anche per la coppia composta da Chiara They e Sara Breidenbach, prime nel gruppo A dopo due vittorie nette su Cicola/Nucete e Sanguigni/Balducci. Tra le altre formazioni qualificate spiccano Mancinelli/Sestini, uscite vincitrici da un girone D molto combattuto, e Rottoli/Shpuza, capaci di battere nettamente Benazzi/Ditta e oggi opposte a Sanguigni/Balducci, che si confermano ad alto livello dopo la finale di Marina di Ravenna.

Negli ottavi di finale, tra le sfide più attese c’era quella tra Mattavelli/Tega e Mancinelli/Sestini, risoltasi al tie-break in favore di queste ultime. Sanguigni/Balducci hanno eliminato con autorità Franzoni/Zuccarelli (21-18, 21-15), mentre Frasca/Gradini hanno lasciato pochi margini a Cicola/Nucete (21-8,. 21-15). Infine, Benazzi/Ditta hanno superato Calì/Allegretti in due set (21-14, 21-17), guadagnandosi il quarto “delle meraviglie” con They/Breidenbach.

Nel tabellone maschile spicca l’ottima prestazione delle coppie provenienti dalle qualificazioni: quattro su otto sono arrivate fino ai quarti di finale. È il caso di Martino/Podestà, Manni/Windisch, Sacripanti/Titta e Krumins/Caminati capaci di ribaltare i pronostici e inserirsi tra le migliori del torneo.

Il primo quarto disputato è stato quello tra Dal Corso/Mancini e Spadoni/Luisetto, vinto da questi ultimi per 2-0 (21-14, 21-17): la coppia veneto-romagnole ha raggiunto così per la prima volta il stagione le semifinali. In campo anche Sacripanti/Titta, imbattuti dalla fase preliminare, contro la sorpresa Martino/Podestà. La coppia composta da Ranghieri/Alfieri, già protagonista nel girone C, attende Lupo/Borraccino, mentre Krumins/Caminati, tra i più solidi del torneo, se la vedranno con Manni/Windisch.

La fase a gironi ha confermato l’elevato tasso tecnico del torneo. Tra i match più spettacolari, da segnalare la vittoria al tie-break di Ranghieri/Alfieri contro Iervolino/Rossi e quella di Carucci/Ceccoli su Dal Corso/Mancini. Proprio quest’ultimi si sono poi rifatti negli ottavi, battendo Bonifazi/Acerbi al termine di una vera battaglia (21-19, 9-21, 15-13). Negli altri ottavi, Lupo/Borraccino hanno eliminato Andreatta/Benzi al termine di un match in rimonta, mentre Manni/Windisch hanno superato in tre set Camerani/Bellucci.

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Deizi/Toppetti – Tallevi Diotallevi/Monaco 0-2 (18-21, 17-21)

Cimmino/Pastorino – Cicola/Nucete 1-2 (26-24, 17-21, 12-15)

Sarra/Concetti – Lucania/Quagliotti 2-1 (21-17, 18-21, 15-8)

Barboni/Schwan – Aliotta/Sambin 2-0 (21-15, 21-10)

Tamagnone/Boscolo – Cicogna/Guglielmo 1-2 (24-26, 21-17, 11-15)

Fezzi/Ujka – Zuffi/Carli 2-0 (21-17, 21-10)

Piccoli/Foresti – Marchelli/Dalmazzo 2-0 (21-13, 23-21)

Franzoni/Zuccarelli – Bertozzi/Mazzotti 2-1 (14-21, 21-16, 15-8)

Francesconi/Maestroni – Bonacina/Giacosa 2-0 (21-15, 21-13)

Secondo turno qualificazioni: Salvador/Massi – Tallevi Diotallevi/Monaco 1-2 (21-19, 14-21, 13-15)

Cicola/Nucete – Sarra/Concetti 2-1 (21-18, 17-21, 15-9)

Barboni/Schwan – Cicogna/Guglielmo 2-1 (18-21, 21-16, 15-10)

Rottoli/Shpuza – Fezzi/Ujka 2-0 (21-11, 21-17)

Piccoli/Foresti – Franzoni/Zuccarelli 0-2 (12-21, 13-21)

Francesconi/Maestroni – Torrese/Biancini 1-2 (17-21, 21-13, 13-15)

Gironi. Girone A

They/Breidenbach – Cicola/Nucete 2-0 (26-24, 21-12)

Annibalini/Toti – Sanguigni/Balducci 0-2 (19-21, 20-22)

They/Breidenbach – Sanguigni/Balducci 2-0 (21-15, 21-17)

Cicola/Nucete – Annibalini/Toti 2-1 (14-21, 21-19, 15-11)

Girone B

Frasca/Gradini – Tallevi Diotallevi/Monaco 2-0 (21-16, 21-9)

Belliero Piccinin/Puccinelli – Calì/Allegretti 2-0 (21-17, 21-19)

Frasca/Gradini – Belliero Piccinin/Puccinelli 0-2 (19-21, 14-21)

Tallevi Diotallevi/Monaco – Calì/Allegretti 1-2 (13-21, 21-13, 11-15)

Girone C

Gottardi/Scampoli – Franzoni/Zuccarelli 2-0 (21-15, 21-15)

Torresse/Biancini – Mattavelli/Tega 0-2 (16-21, 12-21)

Gottardi/Scampoli – Mattavelli/Tega 2-0 (21-17, 21-8)

Franzoni/Zuccarelli – Torresse/Biancini 2-0 (21-15, 21-18)

Girone D

Benazzi/Ditta – Barboni/Schwan 2-0 (21-19, 21-13)

Rottoli/Shpuza – Mancinelli/Sestini 2-1 (27-25, 21-23, 15-10)

Benazzi/Ditta – Rottoli/Shpuza 0-2 (18-21, 17-21)

Barboni/Schwan – Mancinelli/Sestini 0-2 (18-21, 18-21)

Ottavi di finale: Calì/Allegretti – Benazzi/Ditta 0-2 (14-21, 17-21)

Sanguigni/Balducci – Franzoni/Zuccarelli 2-0 (21-18, 21-15)

Cicola/Nucete – Frasca/Gradini 0-2 (8-21, 15-21)

Mattavelli/Tega – Mancinelli/Sestini 1-2 (21-18, 17-21, 12-15)

Quarti di finale: They/Breidenbach – Benazzi/Ditta

Sanguigni/Balducci – Rottoli/Shpuza

Gottardi/Scampoli – Frasca/Gradini

Mancinelli/Sestini – Belliero Piccinin/Puccinelli

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Martino/Podestà – Penna/Brucini 2-0 (21-14, 21-15)

Garra/Burgmann – Zoli/Monti 1-2 (15-21, 24-22, 11-15)

Arezzo di Trifiletti/Bigarelli – Tascone/Lascari 0-2 (16-21, 26-28)

Manni/Windisch – Peri/Mencaroni 2-0 (21-18, 21-13)

Mussa/Santos – Pozzi/Colombi Manzi 2-0 (21-9, 21-16)

Lupo/Pizzileo – Camerani/Bellucci 0-2 (16-21, 15-21)

Sacripanti/Titta – Salvador/Terzi 2-0 (21-10, 21-15)

Cerri/Cerri – Dall’Orto/Marchesan 1-2 (12-21, 21-19, 12-15)

Cravera/Crusca – Alfieri/Bernardi 2-0 (21-18, 25-23)

Carucci/Ceccoli – Beltrame/Vecchioni 2-0 (21-18, 21-12)

Pizzileo/Preti – Ulisse/Marzolla 0-2 (20-22, 13-21)

Castanò/Pizzolon – Krumins/Caminati 0-2 (9-21, 12-21)

Secondo turno qualificazioni: Martino/Podestà – Zoli/Monti 2-0 (21-17, 21-17)

Tascone/Lascari – Manni/Windisch 0-2 (19-21, 16-21)

Mussa/Santos – Camerani/Bellucci 0-2 (16-21, 15-21)

Sacripanti/Titta – Dall’Orto/Marchesan 2-0 (21-16, 21-17)

Cravera/Crusca – Carucci/Ceccoli 0-2 (15-21, 21-23)

Ulisse/Marzolla – Krumins/Caminati 0-2 (13-21, 13-21)

Gironi. Girone A

Andreatta/Benzi – Marini Da Costa/Iurisci 2-0 (21-17, 22-20)

Krumins/Caminati – Martino/Podestà 2-0 (21-19, 21-19)

Andreatta/Benzi – Krumins/Caminati 0-2 (18-21, 18-21)

Marini Da Costa/Iurisci – Martino/Podestà 1-2 (14-21, 21-16, 7-15)

Girone B

Bonifazi/Acerbi – Camerani/Bellucci 2-0 (21-18, 21-16)

Sacripanti/Titta – Geromin/Camozzi 2-0 (21-10, 21-11)

Bonifazi/Acerbi – Sacripanti/Titta 0-2 (20-22, 17-21)

Camerani/Bellucci – Geromin/Camozzi 2-0 (21-17, 21-15)

Girone C

Ranghieri/Alfieri – Iervolino/Rossi 2-1 (21-15, 17-21, 15-12)

Carucci/Ceccoli – Dal Corso/Mancini 2-1 (23-25, 21-17, 15-13)

Ranghieri/Alfieri – Carucci/Ceccoli 2-0 (21-14, 21-17)

Iervolino/Rossi – Dal Corso/Mancini 0-2 (19-21, 19-21)

Girone D

Marchetto/Dal Molin – Manni/Windisch 0-2 (16-21, 16-21)

Lupo/Borraccino – Spadoni/Luisetto 1-2 (16-21, 22-20, 16-18)

Manni/Windisch – Spadoni/Luisetto 0-2 (22-24, 18-21)

Marchetto/Dal Molin – Lupo/Borraccino 0-2 (21-23, 18-21)

Ottavi di finale: Martino/Podestà – Carucci/Ceccoli 2-0 (25-23, 21-10)

Bonifazi/Acerbi – Dal Corso/Mancini 1-2 (19-21, 21-9, 13-15)

Lupo/Borraccino – Andreatta/Benzi 2-1 (20-22, 21-16, 15-13)

Manni/Windisch – Camerani/Bellucci 2-1 (19-21, 21-17, 17-15)

Quarti di finale: Sacripanti/Titta – Martino/Podestà

Dal Corso/Mancini – Spadoni/Luisetto 0-2 (14-21, 17-21)

Ranghieri/Alfieri – Lupo/Borraccino

Manni/Windisch – Krumins/Caminati