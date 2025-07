Beach Volley, a Marina di Ravenna si accende la terza tappa del Campionato Italiano Assoluto

Dopo le emozioni delle qualificazioni, Marina di Ravenna è pronta a ospitare il clou della terza tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, in programma domani (sabato 5 luglio) e domenica sui campi del Bagno Marina Bay. Dopo le tappe di Caorle e Catania, il circuito nazionale approda sulla sabbia romagnola con tante conferme e sorprese arrivate dalla giornata inaugurale. Sui campi del Bagno Marina Bay si sono alternate sfide combattute e sorprese, utili a completare il quadro delle coppie in gara per il titolo.

Nel torneo femminile hanno staccato il pass per il main draw Tallevi Diotallevi e Monaco, brave a superare in rimonta Belliero Piccinin e Gili dopo tre set equilibrati. Rottoli e Shpuza si sono imposte anch’esse al tiebreak contro Galazzo e Pelloia, confermando la solidità già mostrata nel primo turno. Ottima prova anche per Piccoli e Foresti, che hanno dominato la loro seconda gara senza particolari difficoltà, e per Torrese e Guglielmo, capaci di imporsi con autorità su Peretti e Fiocco. Hanno completato il quadro delle qualificate Franzoni e Zuccarelli, protagoniste di una prestazione convincente contro Montedoro e Pastorino, e Salvador e Massi, brave a spuntarla in volata su Cimmino e Aprile.

Anche nel tabellone maschile non sono mancate le emozioni. A spiccare è l’eliminazione di Lupo e Borraccino, vincitori della seconda tappa a Catania, battuti in due set da Carucci e Preti nella sfida decisiva per l’ingresso nel main draw. Avanzano invece Travi e Siccardi, che hanno chiuso entrambe le loro gare in due set, e Mancin e Michieli, abili a superare un durissimo confronto con Penna e Brucini. Ottima la prova di Cravera e Crusca, capaci di eliminare Paglia e Bolognesi con un netto 2-0. Si qualificano anche Pizzileo e Ceccoli, che hanno avuto la meglio su Camerani e Bellucci dopo un lungo e combattuto incontro, e Podestà e Pizzileo, vincenti contro Marta e Margaritelli. Chiudono l’elenco dei promossi proprio Carucci e Preti, che grazie al successo su Lupo e Borraccino guadagnano un posto tra i migliori.

In campo femminile, occhi puntati sulla coppia da battere: They/Breidenbach, già vincitrici delle prime due tappe del Campionato Italiano, apriranno il proprio girone con la semifinale contro le wild card Nika/Toppetti. In caso di vittoria, affronteranno nella finale del girone la vincente della sfida tra Mattavelli/Tega e Torrese/Guglielmo, emerse con autorità dalle qualificazioni. In palio, come per tutti i gironi, c’è l’accesso diretto ai quarti di finale per la vincente della finale, mentre la perdente e la vincente della “finalina” tra le due semifinaliste sconfitte andranno agli ottavi.

Nel girone A, le favorite Frasca/Gradini affronteranno in semifinale le giovani romagnole Ravaioli/Turchetti, mentre dall’altra parte si giocheranno l’accesso alla finale Toti/Annibalini e Salvador/Massi, protagoniste di un ottimo percorso nelle qualificazioni. Anche qui, l’obiettivo è vincere due partite per arrivare direttamente ai quarti. Grande attesa anche nel girone C, dove Ditta/Benazzi – con la romagnola Benazzi reduce da due podi consecutivi – troveranno sulla loro strada in semifinale Tallevi Diotallevi/Monaco, mentre l’altra sfida metterà di fronte Rottoli/Shpuza e Calì/Allegretti. Nel girone D, spazio a un confronto molto aperto tra Mancinelli/Sestini, che affronteranno in semifinale Piccoli/Foresti, e la coppia tutta romagnola Sanguigni/Balducci, opposta a Franzoni/Zuccarelli, una delle rivelazioni emerse nelle qualificazioni.

Nel torneo maschile, l’eliminazione di Lupo/Borraccino, campioni della seconda tappa a Catania, è stato uno dei colpi di scena della giornata. A estrometterli ci hanno pensato Carucci/Preti, che hanno così guadagnato l’accesso al girone C, dove affronteranno in semifinale Marchetto/Dal Molin. L’altra semifinale metterà di fronte Cravera/Crusca e Geromin/Camozzi. Nel girone A, i solidi Andreatta/Benzi debutteranno contro i giovani Dall’Orto/Falzaresi, mentre l’altra semifinale vedrà opposti Travi/Siccardi e i romagnoli Krumins/Caminati, sempre molto attesi sul campo di casa.

Nel girone B, i riflettori sono puntati su Bonifazi/Acerbi, che affronteranno Mancin/Michieli, mentre l’altra semifinale sarà tra Mussa/Santos e Pizzileo/Ceccoli, coppia ben rodata emersa con sicurezza dalle qualificazioni. Infine, nel girone D, il romagnolo Spadoni, in coppia con Luisetto, affronterà in semifinale Zoli/Monti, mentre l’altra partita metterà di fronte Podestà/Pizzileo e Sacripanti/Titta. Domani si disputeranno tutte le partite delle pool e gli ottavi di finale, mentre domenica spazio a quarti, semifinali e finali.