Basket: Trapani, confermata la penalizzazione nella prossima Serie A. Antonini: “Andremo al TAR”

La penalizzazione di quattro punti relativa alla stagione 2025-2026 di Serie A per Trapani Shark è stata confermata dal Collegio di Garanzia del CONI. Respinto il ricorso della società siciliana avverso la detrazione operata dal Consiglio Federale della FIP. A riportare la notizia Mario Canfora (Gazzetta dello Sport),

La penalizzazione, confermata dalla Prima Sezione presieduta da Vito Branca, risale al 21 maggio a causa di una mancata regolarizzazione di precise scadenze fiscali (IRPEF, INPS), e più estesamente a causa di quella che il presidente del club Valerio Antonini definì una truffa da parte di una società con sede a Milano e cui si rivolse anche Massimo Cellino, patron del Brescia Calcio che ha vissuto i giorni della fine proprio in queste settimane.

Dal proprio account X (ex Twitter) Antonini non le ha mandate a dire: “Decisione che accettiamo anche se incomprensibile soprattutto alla luce delle memorie che ha presentato il nostro gruppo legale. Andremo ora al TAR, non ci arrendiamo a una decisione ingenerosa che non tiene conto delle evidenze in nostro possesso che abbiamo prodotto in giudizio“.

Trapani ha raggiunto in questa stagione, la prima in Serie A con questa società, la semifinale scudetto, persa in tre partite contro Brescia. In quella ventura parteciperà alla Basketball Champions League.