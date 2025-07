Basket, sorteggiati i gironi di Trapani e Trieste in Champions League. Reggio Emilia partirà dai preliminari

Sono stati effettuati oggi i sorteggi della Basketball Champions League 2025/2026. Saranno tre le squadre che prenderanno parte alla competizione. Trapani e Trieste sono già presenti nella fase a gironi, mentre Reggio Emilia dovrà affrontare uno dei tornei di qualificazione. La UNAHOTELS comincerà il suo cammino nei quarti di finale contro i macedoni del Pelister Bitola. Non sarà semplice per la formazione emiliana raggiungere la fase a gironi, visto che nel proprio torneo di qualificazione sono presenti squadre insidiose come i turchi del Bursaspor e i greci del PAOK.

La Basketball Champions League sarà la prima competizione europea della storia per Trapani. La squadra siciliana è stata inserita nel gruppo D insieme agli spagnoli del Tenerife, ai turchi del Tofas Bursa e agli israeliani del Bnei Penlink Herzliya. Non sarà sicuramente un girone semplice per la formazione di coach Repesa.

Dopo 23 anni torna in Europa la Pallacanestro Trieste, che è stata inserita, invece, nel gruppo E. Sicuramente spicca la presenza dei turchi del Galatasaray, mentre le altre due compagini saranno i bosniaci dell’Igokea e i tedeschi del Wurzburg.

SORTEGGIO GIRONI BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE 2025/2026

GRUPPO A

Rytas Vilnius (Ltu)

Promitheas VikosCola (Gre)

Legia Varsavia (Pol)

MLP Academics Heidelberg (Ger)

GRUPPO B

Alba Berlino (Ger)

Era Nymburk (Cze)

BC Sabah (Aze)

Vincente QRT 3

GRUPPO C

Joventut Badalona (Esp)

Hapoel Netanel Holon (Isr)

Cholet (Fra)

Vincente QRT 2

GRUPPO D

Tenerife (Esp)

Tofas Bursa (Tur)

Bnei Penlink Herzliya (Isr)

Trapani Shark (Ita)

GRUPPO E

Galatasaray (Tur)

Igokea (Bih)

Wurzburg (Ger)

Pallacanestro Trieste (Ita)

GRUPPO F

Aek Atene (Gre)

Vef Riga (Lta)

Szolnoki Olajbanyasz (Hun)

Vincente QRT 1

GRUPPO G

Unicaja Malaga (Esp)

Oostende (Bel)

Mersin (Tur)

Karditsa Iaponiki (Gre)

GRUPPO H

Gran Canaria (Esp)

Benfica (Por)

Le Mans (Fra)

Spartak Office Shoes Subotica (Srb)