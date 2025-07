Basket, Milano ufficializza Devin Booker. Caruso a Napoli, Canka torna in Italia a Bologna

Continua ad essere infuocato il mercato del basket italiano. Un’altra giornata di colpi importanti per le squadre della Serie A. Sembra esserci un continuo botta e risposta tra Virtus Bologna ed Olimpia Milano. Dopo l’ufficialità dei campioni d’Italia di Karim Jallow, oggi è stata l’Olimpia ad annunciare Devin Booker, solo omonimo di quello dei Phoenix Suns, ma giocatore da anni protagonista in Eurolega e che ha firmato un biennale con Milano, andando a rinforzare il reparto lunghi.

Bologna non è comunque rimasta a guardare, visto che la Virtus ha annunciato un’altra ufficialità quest’oggi ed è quella di Abramo Canka, ala ventitreenne che ha vissuto le ultime stagioni in NCAA e che ha fatto parte delle varie nazionali giovanili. Sicuramente un colpo interessante e ci sarà da capire il suo ruolo nel profondo roster che Bologna sta costruendo.

Chi ha lasciato l’Olimpia Milano è invece Guglielmo Caruso, che cerca un po’ di riscatto personale dopo le stagioni milanesi vissute per lo più in panchina e con poche occasioni per mettersi in luce. Anni comunque di crescita per il lungo italiano, che ripartirà da Napoli (accordo triennale), diventando il centro titolare della squadra campana, andando a prendere il posto di Leonardo Totè, che ha fatto il viaggio inverso, visto che è finito proprio a a Milano.

Napoli che sogna anche l’arrivo di Aamir Simms da Venezia per quello che sarebbe un ulteriore colpo importante per la squadra allenata in questa stagione da Alessandro Magro. Notizia poi di oggi anche l’ufficialità dell’uscita dal contratto di Niang con la Dolomiti Energia Trento, con il giocatore draftato dai Cleveland Cavaliers, che con ogni probabilità giocherà la prossima stagione anche lui alla Virtus Bologna.