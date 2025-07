Basket: Matteo Spagnolo, ufficiale il suo passaggio al Baskonia

Matteo Spagnolo si trasferisce in Spagna. Non è uno scioglilingua, ma è lo stato dell’arte: il giocatore brindisino, che ha disputato le ultime due stagioni all’Alba Berlino, si trasferirà fino al 2028 al Baskonia. L’annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti fa.

Il suo, ad ogni modo, non è un debutto in Liga ACB, perché in territorio iberico non solo era già stato, ma ci era proprio cresciuto. Spagnolo, infatti, dopo due anni alla Stella Azzurra Roma è andato a completare il proprio percorso di formazione cestistica al Real Madrid, con il quale ha avuto modo di esordire ai più alti livelli prima di essere spedito in prestito, con ottimi profitti, a Cremona e a Trento.

Poi le due stagioni berlinesi, che gli hanno permesso di trovare costanza, punti e sempre più affidabilità nella visione di gioco. Curiosamente, quello da Berlino a Baskonia è lo stesso percorso compiuto, tra 2020 e 2022, da Simone Fontecchio, prima che questi fosse chiamato in NBA dagli Utah Jazz.

NBA, peraltro, nel destino anche di Spagnolo, che nel Draft 2022 fu chiamato con la 50a scelta dai Minnesota Timberwolves, con i quali ha disputato una Summer League. Finora, però, dall’altra parte dell’Oceano il brindisino non ci è andato. Il tempo c’è e ci sarà. Come potrà esserci anche per il suo compagno di squadra (fino a poco fa) Gabriele Procida, che ritroverà da avversario, e proprio al Real Madrid. In tema di Baskonia, italiani che hanno già giocato nel club sono, Fontecchio a parte, Stefano Rusconi, Andrea Bargnani e Achille Polonara.