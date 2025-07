Basket: Luigi Suigo al Mega. Anno in Serbia per il talento di Milano, poi NCAA?

Alla fine l’annuncio è arrivato: Luigi Suigo, talento classe 2007 dell’Olimpia Milano, dove ha giocato per tre anni nelle giovanili dopo esser stato prodotto di Varese, sarà un giocatore del Mega Superbet nella prossima stagione. Il club ha fatto base a Belgrado dal 1998 al 2012, ha compiuto alcuni giri particolari tra 2013 e 2019 ed è tornato a giocare nella capitale serba dal 2019, con le sue storiche maglie rosa, all’Arena Ranko Zeravica.

Suigo, 220 cm di altezza e una capacità ben più che valida di comprendere la pallacanestro in quanto tale, certamente disputerà un anno con la maglia del Mega, ma per lui saranno soprattutto le sirene della stagione 2026-2027 a essere importanti, quelle in quota NCAA. Su di lui già Purdue e Michigan State, ma non sarebbe da escludere l’opzione Indiana, dove il basket tende a essere culto.

Per rendere l’importanza del club, è quello nel quale sono passati uomini come Nikola Jokic, Boban Marjanovic, Vasilije Micic (fresco di accordo multimilionario con l’Hapoel Tel Aviv), Filip Petrusev, Novica Velickovic solo tra i serbi. Ma ci sono passati anche il francese ex Milano Timothé Luwawu-Cabarrot, il croato Ivica Zubac, il montenegrino Nikola Pekovic e lo sloveno Vlatko Cancar.

Questo il messaggio di Suigo per salutare Milano su Instagram: “Oggi si chiude un capitolo della mia vita oltre che della mia “Carriera Sportiva”. Dopo tre anni bellissimi passati in Olimpia, è arrivato il momento di salutare quella che è stata per me molto più di una squadra: una famiglia. Non è semplice racchiudere in poche parole tutto ciò che ho vissuto in questi anni ;le ore passate in palestra, le amicizie create, le vittorie che ci hanno reso felici e le sconfitte che ci hanno insegnato a perdere mi hanno tutte aiutato a crescere. Questo percorso mi ha formato, non solo come giocatore, ma soprattutto come persona. Ho imparato il significato del sacrificio e mi ha reso una persona più matura dandomi non solo insegnamenti sul campo ma anche nella vita di tutti i giorni. A malincuore lascio questa maglia ma porto con me ogni istante, ogni insegnamento, ogni compagno, ogni allenatore e ogni membro dello staff di Olimpia che ha fatto parte di questo viaggio. Grazie di cuore a tutti gli allenatori che mi hanno guidato, spronato e corretto anche quando faceva male. Grazie ai miei compagni di squadra che rimarranno per sempre dei fratelli. E grazie anche a tutti i tifosi Olimpia per avermi sempre voluto bene. Ora inizia una nuova sfida. Con affetto, Luigi Suigo“.

Non si tratta dell’unica novità in tema di trasferimenti in Italia e in Europa oggi. Detto di Micic all’Hapoel Tel Aviv, è arrivata anche la conferma di Dwayne Bacon al Dubai Basketball, nel primo di cinque anni in Eurolega. Se ne va invece dal Monaco Georgios Papagiannis, con probabile destinazione Anadolu Efes. In Serie A, invece, Venezia rinnova Jordan Parks fino al 2027 e lo stesso fa Nikola Ivanovic con Brescia, mentre Jordan Bowden, guardia del Tennessee, è un nuovo giocatore di Cantù. Confermato anche Arturs Strautins a Tortona.