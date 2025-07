Basket, l’Olimpia Milano si affida all’esperienza di Dunston. Ufficiale anche l’addio di Mirotic

Proseguono le operazioni di mercato dell’Olimpia Milano per la costruzione del roster che comincerà tra un paio di mesi la stagione agonistica 2025-2026. Quest’oggi sono arrivati nel frattempo due annunci ufficiali, che hanno formalizzato il pesante addio di Nikola Mirotic in direzione AS Monaco e l’accordo annuale con il veterano Bryant Dunston.

“Sono super entusiasta di unirmi all’Olimpia Milano. Lo considero un grande nuovo capitolo del mio percorso: non vedo l’ora di conoscere tutti i ragazzi e cominciare la nuova stagione“, le prime parole del pivot statunitense classe 1986 da nuovo giocatore dell’Olimpia dopo aver trascorso l’ultima stagione con la maglia dello Zalgiris Kaunas in Lituania.

Dunston ha accumulato ormai tanti anni di esperienza in Europa e soprattutto ad alti livelli in Eurolega, anche se ovviamente la carta d’identità comincia a presentargli il conto in termini di esplosività e atletismo rispetto ai tempi del suo debutto in Italia con Varese nel lontano 2012. Vedremo se il nativo del Queen’s sarà in grado di fornire un buon apporto al reparto lunghi della formazione meneghina (che recupererà il lungodegente Josh Nebo).