Basket, l’Italia Under 20 inizia gli Europei con un successo convincente sul Belgio. Decisivo il duo Ferrari-Zanetti

L’Italbasket apre l’avventura all’Europeo Under 20 in Grecia con una vittoria sul Belgio! Nella prima giornata del girone C, infatti, gli azzurri piegano la resistenza dei fiamminghi per 64-68 grazie soprattutto ad un ultimo quarto di grande sostanza dopo aver sofferto soprattutto nei primi 20′. La nostra rappresentativa torna subito in campo domani alle ore 12:00 contro la Germania, chiudendo poi la fase a gironi lunedì sera contro l’Ucraina. 12 punti di un ottimo Giacomo Ferrari, con 11 punti di Francesco Zanetti e la doppia doppia sfiorata da Elisee Assui con 9 punti e 7 rimbalzi. Per il Belgio il top scorer è Adeyayo Polet con 12 punti, 9 rimbalzi e 5 assist – 11 punti, invece, per Lukijan Zecevic.

Avvio decisamente favorevole al Belgio, che trova bene le spaziature in attacco e piazza subito un parziale di 9-3 con l’affondo di Faison. Azzurri in difficoltà in difesa, che faticano a contenere le fiammate avversarie ma cercano di colmare parzialmente il gap con due liberi di Atanah (13-8). La squadra di coach Maucin non ci sta e continua a martellare la metà campo offensiva, riuscendo a trovare anche la doppia cifra di vantaggio (18-8). Giacomo Zanetti a cronometro fermo fissa il punteggio sul 22-15 al termine della prima frazione.

Nel secondo quarto l’Italia ritrova fluidità in attacco ed accorcia sul -4 grazie alla bomba dall’angolo di Stefano Trucchetti (23-19), ma Amrani risponde alla stessa moneta per la reazione del Belgio (26-19). I ragazzi del CT Rossi non mollano e rimangono a contatto con un solo possesso pieno di svantaggio (26-23), con Francesco Ferrari perfetto in lunetta per il -1 (28-27) a meno di due minuti dalla seconda sirena. Mini-break belga con Zezevic ed Efono (32-27), con una tripla di Zanetti ed un piazzato di Zezevic che valgono il 35-30 con cui si va all’intervallo lungo.

Uscita perfetta degli azzurri dagli spogliatoi con un parziale di 6-0 che consente all’Italia di mettere subito la freccia (35-36). Francesco Ferrari segna col fallo e chiude il 2+1 (37-39), con il Belgio che pareggia i conti dalla lunetta e ritorna davanti grazie a Raedschelders (43-42). La rappresentativa del Belpaese sembra però aver acquisito maggiore fiducia rispetto al primo tempo, riuscendo a tornare nuovamente in vantaggio con la bomba di Giacomo Zanetti: all’ultima pausa breve del match l’Italia, infatti, conduce per 45-47.

Iniziativa personale di Gambudji con quattro punti in fila per il contro-sorpasso Belgio in apertura di quarto conclusivo (50-47), con Torresani e Zanetti che reagiscono per gli azzurri poco dopo (52-51). Faison completa il gioco da tre punti (55-51), ma il trio Ferrari-Osasuyi-De Martin confeziona un break di 6-0 per ricacciare gli avversari indietro nel punteggio (55-57). Polet appoggia per il pareggio (59-59), ma l’Italia si fa trovare pronta su ogni situazione e ribatte colpo su colpo: cinque punti consecutivi di Leonardo Valensin valgono il +6 (59-64), con il numero 8 che appoggia il +7 forse decisivo (61-68). Zezevic ha l’ultimo sussulto per il Belgio, con il canestro del 64-68 che chiude la sfida: l’Italbasket inizia col piede giusto il percorso all’Europeo Under 20!