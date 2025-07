Basket, l’Italia Under 20 gioca male e perde con la Germania agli Europei

Seconda giornata del girone C all’Europeo Under 20 che si sta disputando in Grecia e dopo il successo di misura all’esordio contro il Belgio l’Italbasket affrontava all’ora di pranzo la Germania, anch’essa uscita vittoriosa all’esordio contro l’Ucraina di soli due punti. Una sfida, dunque, già fondamentale per il prosieguo del cammino continentale degli azzurrini. Ecco come è andata.

Avvio difficile per gli azzurri, con una Germania molto aggressiva in difesa e il primo canestro arriva solo in contropiede con Torresani dopo due minuti di gioco. Ma faticano in attacco entrambe le squadre e i primi 5 minuti si chiudono con un mesto 6-6. Azzurri che non trovano il canestro da oltre l’arco e tedeschi che piano piano provano a trovare un allungo, andando sul +4. Non riesce a trovarsi la squadra italiana, che nel finale trova due punti dal genio di Valesin, che superato da un avversario si disinteressa del possibile canestro, ma piazza un blocco per subire sfondamento da un altro giocatore tedesco e avere due liberi gratis. Così si va al primo stop sul 12-16.

Continuano le percentuali bassissime degli azzurri a inizio secondo quarto, ma sbaglia molto anche la Germania, è fallosa, e azzurri che impattano il match dopo quasi tre minuti di gioco. Riprende, però, a correre la squadra tedesca e si arriva a metà secondo quarto con i tedeschi avanti di 5 punti. Una giocata da tre punti di Trucchetti riporta sotto gli azzurri in un primo tempo comunque dal punteggio molto basso e si va al riposo con la Germania in vantaggio 29-32.

Dopo dieci errori si sblocca l’Italia da oltre l’arco con Assui e un parziale di 7-0 porta in vantaggio gli azzurri a inizio ripresa. Controparziale della Germania ed equilibrio che non si spezza sul parquet greco. Un paio di buone difese rilanciano l’Italia che chiude la metà del terzo quarto sul +7. Una schiacciata di Ferrari a 3’ dalla fine del quarto regala per la prima volta la doppia cifra di vantaggio agli azzurri, ma due triple riportano subito la Germania in partita. Riaccelera l’Italia in un quarto dove ha segnato praticamente i punti fatti in tutto il primo tempo e si va all’ultimo stop sul 55-46.

Parte meglio la Germania nell’ultimo quarto e ricuce il gap e supera gli azzurri con un parziale di 10-0, con l’Italia che sbaglia tantissimo sotto canestro. Servono oltre 4 minuti all’Italia per segnare ed è il solito Ferrari a sbloccare gli azzurrini. Si lotta, così, di nuovo punto a punto, ma sono i tedeschi a fare da lepri e l’Italia è obbligata a inseguire. Si entra nell’ultimo minuto di gioco con la Germania avanti di tre punti, ma gli azzurri non hanno la forza di rispondere e la Germania con un ottimo quarto quarto si impone 67-71. Top scorer per l’Italia Francesco Ferrari con 14 punti, mentre per la Germania ci sono i 20 di Martin Kalu e i 17 di Roy Krupnikas.