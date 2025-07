Basket, l’Italia Under 18 sfiderà l’Austria negli ottavi degli Europei

L’Italbasket si è qualificata come prima del proprio girone agli ottavi di finale degli Europei Under 18 che si stanno svolgendo a Belgrado (Serbia) e domani sera scenderà in campo alle ore 21.00 affrontando la non imbattibile Austria per cercare un posto tra le otto più forti d’Europa. Una sfida sulla carta più che alla portata di Garavaglia e compagni, con gli austriaci che hanno chiuso il loro girone ultimi, con tre sconfitte su tre.

Italia-Austria è la sfida della parte alta del tabellone e la vincente affronterà giovedì 31 luglio la vincente della partita tra Serbia e Belgio. I serbi hanno chiuso il loro girone al secondo posto, mentre il Belgio ha finito al terzo il suo. Sempre nella parte alta, ma scendendo, troviamo Turchia-Israele e Spagna-Macedonia del Nord, con turchi e spagnoli favoriti d’obbligo per il passaggio del turno e Spagna – sulla carta – il possibile ostacolo per gli azzurrini in semifinale.

La parte bassa del tabellone, invece, vede incrociarsi le sfide Germania-Svezia e Lituania-Lettonia, con i lituani favoriti d’obbligo per un posto in semifinale, mentre interessante la prima sfida, con i tedeschi ieri clamorosamente battuti dalla Bulgaria, ma comunque secondi nel girone degli azzurri. Gli ottavi di finale si chiudono, così, con Francia-Bulgaria e Slovenia-Grecia, con i transalpini favoriti per un posto in semifinale, mentre sarà molto interessante capire chi passerà il turno tra Slovenia e Grecia.

EUROPEI UNDER 18 – OTTAVI DI FINALE

Italia-Austria

Serbia-Belgio

Turchia-Israele

Spagna-Macedonia del Nord

Germania-Svezia

Lituania-Lettonia

Francia-Bulgaria

Slovenia-Grecia