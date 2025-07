Basket, l’Italia Under 18 demolisce la Bulgaria agli Europei

Seconda sfida per l’Italbasket agli Europei Under 18 che si stanno svolgendo a Belgrado (Serbia). Gli azzurri hanno sfidato la Bulgaria forti del successo all’esordio contro la Germania. Per gli avversari, invece, un ko contro Israele e l’obbligo di vincere per restare in corsa per una sfida possibile agli ottavi di finale. E la sfida ha visto l’Italia imporsi 91-51, volando così in solitaria al primo posto nel gruppo A e ora chiuderà la prima fase domani pomeriggio alle ore 16:00 contro Israele.

Il match inizia subito con una tripla di Garavaglia a dare il là all’Italia. Ancora da oltre l’arco Lonati e primo allungo azzurro sull’8-2 dopo meno di 2 minuti di gioco. Si blocca, però, l’attacco dell’Italia e Bulgaria che torna sotto, ma è Baiocchi da oltre l’arco a rilanciare gli azzurri verso metà quarto. Una gran rubata di Hassan vale una giocata da tre punto per il +9. Altro canestro e fallo subito per Lonati e Italia che va in doppia cifra di vantaggio. Arrivano, però, alcune triple di troppo sbagliate, mentre alza le percentuali la Bulgaria che torna a -4. Nel finale nuovo scatto azzurro e si va al primo stop sul 23-15.

Non riesce a scappare l’Italia nella prima metà del secondo quarto, anche se gli azzurri rispondono colpo su colpo alle marcature della Bulgaria, cn Ceccato e Garavaglia sugli scudi e si arriva a metà quarto con l’Italia sul +7. Una giocata da 4 punti di Lonati rilancia gli azzurri, che gestiscono comunque il vantaggio. Una tripla di Hassan in contropiede vale il +14 e massimo vantaggio azzurro a meno di un minuto dall’intervallo. Poi arriva l’antisportivo subito da Cesare Placinschi e Italia che chiude il primo tempo avanti 50-34.

Italia che può iniziare anche a gestire le forze in vista del prosieguo del torneo, ma senza distrarsi troppo per non far rientrare in partita una Bulgaria che appare comunque di un paio di livelli inferiore agli azzurri. Così l’Italia arriva a metà terzo quarto sul +19, continua ad allungare e va all’ultimo stop avanti 73-45. Ultimi dieci minuti che, dunque, servono più per le statistiche che altro e Italia che chiude vincendo 91-51. Diego Garavaglia è stato il top scorer con 15 punti segnati, seguito da Achille Lonati che mette a referto 14 punti, mentre in doppia cifra ci sono anche Matteo Baiocchi con 13 punti, Matteo Accorsi con 11 punti e Patrick Hassan con 10 punti. Per la Bulgaria, invece, ci sono i 11 punti di Hinkov e poco più.