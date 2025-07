Basket, l’Italia Under 18 batte la Germania nel debutto agli Europei: 21 punti di Matteo Accorsi

L’Italbasket debutta nel migliore dei modi agli Europei Under 18 in svolgimento a Belgrado (Serbia). Gli azzurrini battono la Germania per 85-71 per la prima giornata del girone A, in un match indirizzato sui binari giusti nella seconda frazione con un break di 13-0 e controllato poi nella ripresa nonostante un contro-parziale di 12-0 della ‘Mannschaft‘ nel terzo quarto. I ragazzi di coach Marco Sodini ritorneranno in campo già domani sera alle ore 21:00 contro la Bulgaria, completando poi la prima fase lunedì pomeriggio alle ore 16:00 contro Israele.

Matteo Accorsi protagonista con 21 punti segnati, insieme a Mattia Ceccato che mette a referto 16 punti – 12 punti equamente divisi tra Patrick Hassan e Diego Garavaglia, con Mathieu Grujicic ultimo ad arrendersi tra i tedeschi con 23 punti ma non sono bastati per impensierire la squadra del Belpaese.

La Germania prova a mettere subito pressione (2-5), con l’Italia che prende le misure e mette la freccia con Placinschi (7-5). Lonati e Garavaglia allungano il parziale azzurro (12-9), ma i tedeschi pareggiano i conti con Edoka a cronometro fermo (14-14). Grujicic va fin in fondo per il +2 (14-16), ma i ragazzi tricolore non si perdono d’animo: due bombe consecutive di Baiocchi ed Accorsi firmano il 20-18 alla prima sirena.

Mattia Ceccato apre le marcature della seconda frazione col 2+1 (23-18), ma Crnjac riporta la Germania davanti (23-24). Fantini ed Hassan reagiscono prontamente per l’Italia (31-28), con il trio Ceccato-Accorsi-Garavaglia che piazza un break micidiale di 13-0 per spaccare letteralmente in due la partita (44-28). I teutonici accennano una timida reazione sul finire di quarto (47-35), con l’appoggio di Hassan che vale il 49-35 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa la Germania ritrova fluidità in attacco e riesce a risalire parzialmente la china, con un parziale aperto di 12-0 per mettere pressione agli azzurrini (51-47). Dopo aver fatto passare la tempesta l’Italia riprende da dove era rimasta nel primo tempo, con Garavaglia ed Hassan che suonano la carica per il nuovo +13 (60-47). Entrambe le squadre alzano nuovamente le percentuali realizzative dall’arco, con quattro bombe in fila divise tra Crestan, Grujicic e Ceccato per il 66-53 dopo 30’ di gioco.

Nel quarto conclusivo la Germania tenta di riaprire la partita (69-56), ma l’Italia non alza il piede dall’acceleratore e continua ad incrementare il margine sfondando anche il +20 dopo le due triple realizzate da uno scatenato Matteo Accorsi (80-58). Grujicic batte un colpo dalla lunetta (80-62), con i teutonici che rosicchiano qualche punto a cronometro fermo (82-66). Garavaglia va fin in fondo (84-66), con i liberi di Bruggemann e Baiocchi che fissano il punteggio finale sul 85-71 con cui l’Italia batte la Germania al debutto negli Europei Under 18 di basket 2025.