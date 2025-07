Basket, l’Italia Under 18 batte Israele agli Europei e chiude al primo posto nel girone

Ultima sfida della fase a gironi per l’Italbasket agli Europei Under 18 che si stanno svolgendo a Belgrado (Serbia). Gli azzurri hanno sfidato Israele forti delle due vittorie contro Germania e Bulgaria e puntavano al tris per chiudere al primo posto e avere un ottavo di finale sulla carta più abbordabile. E la sfida ha visto l’Italia vincere 81-54, chiudendo così al primo posto nel gruppo A e ora scenderà in campo mercoledì 30 luglio per l’ottavo di finale.

Avvio molto lento, con l’Italia che ha bisogno di tre minuti esatti prima di trovare i primi punti con Baiocchi. Ma anche Israele non trova facilmente il canestro e la tripla di Garavaglia vale il primo vantaggio azzurro. Italia che ora alza il ritmo e chiude la metà del quarto avanti 12-4. Azzurri che gestiscono il tentativo di reazione israeliana, con Garavaglia già a quota 9 punti nel primo periodo e si va al primo stop sul 19-13.

Azzurri un po’ più indisciplinati a inizio secondo quarto, con Placinschi che tocca i tre falli personali dopo 2’. Non ne approfitta, però, Israele e Italia che resta sempre con almeno tre possessi di vantaggio. E quando l’Italia ritrova il suo ritmo ecco il nuovo allungo. Firmato Accorsi e Hassan vale il +15. Controlla l’Italia e si va al riposo sul 36-23.

La ripresa inizia subito con una tripla di Baiocchi per il massimo vantaggio azzurro. Scappa via l’Italia e dopo 2’ tocca il +20 e continua, con la difesa che non lascia spazi a Israele. Un canestro di Garavaglia firma il +25 e match in ghiacciaia con ancora 15 minuti da giocare. Il terzo quarto scorre via così, con Israele incapace di reagire e azzurri che allungano decisi fino al 66-33. Ultimi dieci minuti che, dunque, servono più per le statistiche che altro, con gli azzurri che concedono campo agli israeliani e Italia che chiude vincendo 81-54. Diego Garavaglia è stato il top scorer con 13 punti segnati, seguito da Fallou Sow con 12 punti, mentre in doppia cifra c’è anche Achille Lonati che mette a referto 11 punti. Per Israele, invece, ci sono i 10 punti di Keller e Rachlin e nulla più.