Basket: la Serie A torna su Sky per tre stagioni

La prima mossa in tema di diritti tv da parte della LBA è arrivata. La Lega Basket Serie A, infatti, ha comunicato che, per le prossime tre stagioni sportive (2025-26, 2026-27 e 2027-28), la pallacanestro italiana andrà sugli schermi di Sky Sport.

Si tratta di un ritorno: l’emittente satellitare aveva già trasmesso il massimo campionato negli anni dal 2004 al 2011 e poi, in coabitazione con la Rai, dal 2015 al 2017. Sky aveva rinnovato nelle scorse settimane per Eurolega ed EuroCup, dopo aver lanciato il canale Sky Sport Basket (il quale sostituisce Sky Sport NBA, anche perché la lega professionistica americana ora è in mano anche ad Amazon Prime con, per le prossime 11 stagioni, una suddivisione delle Finals: nel 2026 sarà Amazon ad averle, senza entrare in altri dettagli che, comunque, ci sono).

In particolare, lo schema annunciato da Sky (e Now) nel suo comunicato è di 60 partite di regular season, vale a dire due per turno, con annesso sempre il big match di giornata, più due gare a giornata dei quarti dei playoff scudetto, nonché tutte le gare di semifinali e finale.

Acquisiti anche i diritti della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia. Per quest’ultima, però, c’è un’importante postilla: Sky ne ha acquisito anche i diritti di trasmissione in chiaro. Proprio il tema del chiaro aveva generato discussioni, come riportato nella mattina da La Prealpina, con l’opzione Tv8 sul tavolo assieme a quella RaiSport (che però aveva proposto un venerdì sera privo di ragion d’essere, non potendo mai trasmettere Olimpia Milano e Virtus Bologna causa Eurolega). Per lo streaming di tutte le partite si era fatta strada la possibilità di un canale LBA Tv con produzione Deltatre.