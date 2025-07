Basket: Italia senza problemi con l’Austria, è ai quarti degli Europei Under 18

L’Italia conquista senza nessun problema l’accesso ai quarti di finale degli Europei Under 18 2025. Alla Stark Arena di Belgrado è troppo grande la differenza tra gli azzurri e l’Austria, che finisce sotto un 101-57 che vale l’approdo tra le migliori otto. Cinque gli uomini in doppia cifra, con Matteo Accorsi top scorer a quota 19; doppia doppia per Diego Garavaglia (16 e 12 rimbalzi, l’MVP è lui con 31 di valutazione).

Domani la Serbia, per quello che sarà un confronto a tasso ambientale decisamente più caldo (anche se parliamo di un’arena da 20.000 posti, con tutti i pro e contro del caso soprattutto in manifestazioni under).

All’inizio stranamente, o forse no, l’Italia neanche parte così forte in attacco. Del resto forzare non serve: l’Austria non ha proprio idea di come attaccare contro la difesa azzurra, realizzando soltanto sette punti. Ottimi protagonisti Baiocchi e Garavaglia, ma è un po’ tutta la squadra che gira in questo 16-7 del primo quarto. Dopo un minuto di secondo periodo, però, si fa male Thomas Acunzo, che ha un guaio a una caviglia dopo un rimbalzo in attacco e non rivedrà più il campo. Ceccato e soprattutto Hassan fanno andare via l’Italia in maniera facile, si aggiunge Garavaglia e all’intervallo è 41-23 solo perché Strobl mette la tripla sulla sirena.

L’Austria ha forse proprio Strobl nel ruolo di miglior giocatore, e questo lo si vede chiaramente oggi, ma il guaio è che la qualità complessiva non è sufficiente per fermare gli azzurri. Ci sono due categorie di differenza abbondanti, specialmente contro una squadra che per buona misura è quella di un argento mondiale Under 17. Entra in ritmo anche Crestan, dal 76-45 del terzo quarto diventa praticamente tutto garbage time senza altra possibile definizione. Il tutto in una giornata in cui la Francia rischia tantissimo con la Bulgaria, la Lituania perde il derby baltico con la Lettonia e la Slovenia travolge la Grecia.

ITALIA-AUSTRIA 101-57

ITALIA – Crestan 12, Accorsi* 19, Hassan* 15, Baiocchi* 9, Acunzo* 1, Macrì 4, Lonati ne, Garavaglia* 16, Ceccato 17, Frashni 6, Placinschi ne, Sow 2. All. Sodini

AUSTRIA – Strobl* 8, Cvetkova 2, Perkovic, Benczak 7, Kress* 5, Chavez 1, Kapic 7, ,Sauer* 7, Kircher* 8, Muhr 8, Dietz* 2, Look 2. All. Schlunken